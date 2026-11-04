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Футбол 04 листопада 2026 · 15:40

Вперше в історії: два українських клуба дізнались суперників в плей-оф футзальної ЛЧ

Кияни зустрінуться з італійським L84 "Торіно", а дніпряни зіграють проти казахстанського "Семея"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше в історії: два українських клуба дізнались суперників в плей-оф футзальної ЛЧ
Українські команди можуть зустрітися між собою в чвертьфіналі (Фото: UEFA)

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу сезону 2026/27. Київський ХІТ зіграє проти італійського L84 "Торіно", а дніпровський "Атлетик Футзал" зустрінеться з казахстанським "Семеєм".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

ХІТ зіграє з італійцями, "Атлетик" - із представником Казахстану

За підсумками жеребкування суперником київського ХІТа в 1/8 фіналу став італійський L84 "Торіно". Натомість дніпровський "Атлетик Футзал" протистоятиме казахстанському "Семею".

Перші матчі цієї стадії заплановані на 23 листопада, а матчі-відповіді відбудуться 4 грудня 2026 року.

Особливо цікаво, що в разі успішного проходження своїх суперників українські команди зустрінуться між собою у чвертьфіналі. Таким чином, Україна може отримати гарантованого представника у півфіналі турніру.

Вперше в історії дві українські команди вийшли до плейоф

Цьогорічний розіграш став історичним для українського футзалу: вперше одразу два клуби з України пробилися до плейоф Ліги чемпіонів.

ХІТ посів друге місце у своїй групі, де його суперниками були нідерландський "Тайгерс Рурмонд", іспанський "Ель-Посо" та португальська "Бенфіка". Київський клуб здобув перемоги над нідерландцями та іспанцями, а також зіграв унічию з португальцями. Завдяки цьому команда потрапила до наступного раунду в статусі сіяної.

Для "Атлетика" з Дніпра цей сезон є дебютним у Лізі чемпіонів. Українці сенсаційно виграли свою групу, у якій також виступали чеський "Хрудім", австрійський "Атлетик Клуб Грац" та сербська "Лозниця-Град-2018".

Дніпряни зіграли внічию з чехами (3:3), а також перемогли австрійців (3:1) та сербів (3:2). Завдяки цьому "Атлетик Футзал" вийшов до 1/8 фіналу, але потрапив до числа несіяних команд.

Тепер обидва українські клуби мають нагоду продовжити історичний сезон і поборотися за вихід до чвертьфіналу.

Раніше ми розповідали, як саме чемпіон України достроково вийшов у плейоф футзальної Ліги чемпіонів.

Головні матчі
Ліга чемпіонів 4 листопада 19:45
Фенербахче - : - Ліверпуль
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Борусія Дортмунд - : - Бетіс
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Порту - : - Наполі
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