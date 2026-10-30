Із шедевром від Педяша: чемпіон України достроково вийшов у плейоф футзальної Ліги чемпіонів

Чинний чемпіон України з футзалу "ХІТ" переміг нідерландський "Тайгерс Рурмонд" із рахунком 5:3 у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Цей результат гарантував киянам вихід до плейоф.
Про результат матчу та турнірне становище команд повідомляє Sport RBC.UA.
Ліга чемпіонів з футзалу. Основний раунд. 2-й тур
"Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) - "ХІТ" (Україна) - 3:5 (2:2, 1:3)
Голи: Ель Аллоучі, 11; Боріте, 19; Мелла, 29 - Первєєв, 3, 9; Педяш, 24; Подлюк, 28; Малиновський, 33.
Кияни активно розпочали зустріч і вже до дев'ятої хвилини повели з рахунком 2:0. Дубль оформив Владислав Первєєв: спочатку він технічно перекинув голкіпера, а згодом замкнув простріл Ігоря Чернявського.
Однак утримати перевагу до перерви українцям не вдалося - "Тайгерс Рурмонд" зрівняли рахунок. Проте одразу після поновлення гри кияни знову вийшли вперед - гол-красень майже з нульового кута на рахунку Олександра Педяша.
На 28-й хвилині Артур Подлюк збільшив перевагу киян. І хоча нідерланці майже одразу скоротили відставання, ще за п'ять хвилин Максим Малиновський встановив остаточний рахунок.
Перемога над нідерландцями стала для українського клубу першою в поточному розіграші Ліги чемпіонів. У стартовому турі "ХІТ" зіграв унічию з португальською "Бенфікою".
Після двох матчів кияни мають чотири очки та посідають перше місце у групі. Команда вже не опуститься нижче третьої позиції, що гарантує їй вихід до плейоф.
Для "ХІТа" це третій вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів в історії клубу. У сезоні-2023/24 кияни пробилися до елітраунду, а в розіграші-2025/26, після зміни формату змагань, завершили виступи на старті плейоф.
Турнірна таблиця групи 4, шлях А
Свій заключний матч групового етапу "ХІТ" проведе в суботу, 31 жовтня, о 18:00 за київським часом. Суперником українців стане іспанський "Ель Посо".
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