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Футбол 30 жовтня 2026 · 07:56

Із шедевром від Педяша: чемпіон України достроково вийшов у плейоф футзальної Ліги чемпіонів

Кияни поступалися за ходом матчу, але забили тричі після перерви та очолили групу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із шедевром від Педяша: чемпіон України достроково вийшов у плейоф футзальної Ліги чемпіонів
Кияни вдруге влаштували гольову перестрілку в ЛЧ (Фото: fc.xit.kyiv, Instagram)

Чинний чемпіон України з футзалу "ХІТ" переміг нідерландський "Тайгерс Рурмонд" із рахунком 5:3 у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Цей результат гарантував киянам вихід до плейоф.

Про результат матчу та турнірне становище команд повідомляє Sport RBC.UA.

Ліга чемпіонів з футзалу. Основний раунд. 2-й тур

"Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) - "ХІТ" (Україна) - 3:5 (2:2, 1:3)

Голи: Ель Аллоучі, 11; Боріте, 19; Мелла, 29 - Первєєв, 3, 9; Педяш, 24; Подлюк, 28; Малиновський, 33.

"ХІТ" забив п'ять і вперше переміг

Кияни активно розпочали зустріч і вже до дев'ятої хвилини повели з рахунком 2:0. Дубль оформив Владислав Первєєв: спочатку він технічно перекинув голкіпера, а згодом замкнув простріл Ігоря Чернявського.

Однак утримати перевагу до перерви українцям не вдалося - "Тайгерс Рурмонд" зрівняли рахунок. Проте одразу після поновлення гри кияни знову вийшли вперед - гол-красень майже з нульового кута на рахунку Олександра Педяша.

На 28-й хвилині Артур Подлюк збільшив перевагу киян. І хоча нідерланці майже одразу скоротили відставання, ще за п'ять хвилин Максим Малиновський встановив остаточний рахунок.

"ХІТ" достроково гарантував собі плейоф

Перемога над нідерландцями стала для українського клубу першою в поточному розіграші Ліги чемпіонів. У стартовому турі "ХІТ" зіграв унічию з португальською "Бенфікою".

Після двох матчів кияни мають чотири очки та посідають перше місце у групі. Команда вже не опуститься нижче третьої позиції, що гарантує їй вихід до плейоф.

Для "ХІТа" це третій вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів в історії клубу. У сезоні-2023/24 кияни пробилися до елітраунду, а в розіграші-2025/26, після зміни формату змагань, завершили виступи на старті плейоф.

Турнірна таблиця групи 4, шлях А

  1. "ХІТ" (Україна) - 4 очки, різниця м'ячів 9:7.
  2. "Бенфіка" (Португалія) - 4 очки, 7:6.
  3. "Ель Посо" (Іспанія) - 3 очки, 5:4.
  4. "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) - 1 очко, 4:8.

Свій заключний матч групового етапу "ХІТ" проведе в суботу, 31 жовтня, о 18:00 за київським часом. Суперником українців стане іспанський "Ель Посо".

Раніше ми розповідали, що дніпровський "Атлетік" дізнався всіх суперників в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів.

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