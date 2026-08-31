Додались чехи та австрійці: "Атлетік" дізнався всіх суперників в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів

Віцечемпіон України з футзалу "Атлетік Футзал" дізнався повний перелік суперників в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Склад квартету остаточно визначився за підсумками матчів третього раунду попереднього етап

Представництво України та склад групи

Завдяки перерозподілу квот Україна вперше отримала одразу дві путівки до найпрестижнішого єврокубка. Крім чемпіона Екстраліги київського ХІТ, свій шлях розпочинає і срібний призер - "Атлетік Футзал", для якого це буде дебют на міжнародній арені.

За результатами жеребкування та попереднього раунду український клуб потрапив до шляху B, де його суперниками стануть "Лозниця Град 2018" (Сербія), Хрудім" (Чехія) та "Атлетік Клуб" Грац (Австрія).

Українське протистояння та регламент

Особливо цікавим обіцяє бути поєдинок проти чеського "Хрудіма". За цей клуб виступають троє українських футзалістів - Михайло Грицина, Тарас Королишин та Андрій Ткачук, які в попередньому раунді ЛЧ на трьох забили шість голів.

Матчі основного раунду пройдуть із 27 жовтня по 1 листопада. Регламент у шляху B надзвичайно суворий: на відміну від шляху A, де далі проходять перші три команди, до 1/8 фіналу пробиється лише переможець групи.