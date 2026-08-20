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Інше 20 серпня 2026 · 10:20

Вперше за три роки: чоловіча збірна України з гімнастики пробилася на ЧС-2026

Українські гімнасти в кваліфікації на Євро показали достатній результат для потрапляння на світову першість
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше за три роки: чоловіча збірна України з гімнастики пробилася на ЧС-2026
Богдан Супрун дебютував в складі збірної на такому рівні (Фото: thesupraim, Instagram)

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики в оновленому складі гарантувала собі участь у майбутньому чемпіонаті світу. Таким чином наша збірна успішно виконала завдання-мінімум на чемпіонаті Європи-2026 у Загребі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Європейського гімнастичного союзу.

Путівка до Роттердама

У кваліфікації командного багатоборства на європейській першості збірну України представляли Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед та Єгор Перепьолкін. Загалом українці набрали 236.794 бала та посіли 12-те місце.

Попри те, що 12-й результат не дозволив вийти до фіналу Євро (туди пройшли 8 найкращих збірних), цього виявилося достатньо для здобуття путівки на ЧС-2026. Згідно з регламентом, на світову першість кваліфікувалися 13 найкращих команд. Головний турнір року пройде з 17 до 25 жовтня в Роттердамі (Нідерланди).

Оновлена команда

Варто відзначити суттєве оновлення складу, адже Святослав Швед та Богдан Супрун уперше виступили на дорослому чемпіонаті Європи. Крім двох дебютантів, вперше за чотири роки до складу повернувся Микита Мельников.

Особисті здобутки українських гімнастів

Упродовж кваліфікації українські гімнасти також продемонстрували хороші індивідуальні показники. Владислав Грико та Микита Мельников фінішували в топ-25 багатоборства - вони посіли 18-те та 21-е місця відповідно.

Також наші спортсмени проявили себе і на окремих снарядах - Богдан Супрун став 16-м на кільцях (13.833), Владислав Грико - 16-м на перекладині (13.700), а Микита Мельников - 21-м у вправах на коні (13.733);

Востаннє чоловіча збірна України змагалася у командній першості на чемпіонаті світу у 2023-му році, виборовши олімпійську ліцензію. Раніше на світову першість 2026 року в оновленому складі також уперше за чотири роки відібралася і жіноча збірна України.

Раніше ми повідомляли, що Таїсія Онофрійчук здобула перше "золото" на чемпіонаті світу.

Теги: Збірна України Спортсмени
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