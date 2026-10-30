С шедевром от Педяша: чемпион Украины досрочно вышел в плей-офф футзальной Лиги чемпионов

Действующий чемпион Украины по футзалу "ХИТ" победил нидерландский "Тайгерс Рурмонд" со счетом 5:3 во втором туре основного раунда Лиги чемпионов. Этот результат гарантировал киевлянам выход в плей-офф.

Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд. 2-й тур

"Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – "ХИТ" (Украина) – 3:5 (2:2, 1:3)

Голы: Эль Аллоучи, 11; Борите, 19; Мелла, 29 – Первеев, 3, 9; Педяш, 24; Подлюк, 28; Малиновский, 33.

"ХИТ" забил пять и впервые победил

Киевляне активно начали встречу и уже к девятой минуте повели со счётом 2:0. Дубль оформил Владислав Первеев: сначала он технически опрокинул голкипера, а затем замкнул прострел Игоря Чернявского.

Однако удержать преимущество до перерыва украинцам не удалось – "Тайгерс Рурмонд" сравняли счет. Однако сразу после возобновления игры киевляне снова вышли вперед - гол-красавчик почти с нулевого угла на счету Александра Педяша.

На 28-й минуте Артур Подлюк увеличил преимущество киевлян. И хотя нидерланцы почти сразу сократили отставание, еще через пять минут Максим Малиновский установил окончательный счет.

"ХИТ" досрочно гарантировал себе плей-офф

Победа над нидерландцами стала для украинского клуба первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В стартовом туре "ХИТ" сыграл вничью с португальской "Бенфикой".

После двух матчей у киевлян четыре очка и занимают первое место в группе. Команда уже не опустится ниже третьей позиции, что гарантирует ей выход в плейоф.

Для "ХИТа" это третий выход в следующий этап Лиги чемпионов в истории клуба. В сезоне-2023/24 киевляне пробились в элитраунд, а в розыгрыше-2025/26, после смены формата соревнований, завершили выступления на старте плейоф.

Турнирная таблица группы 4, путь А

"ХИТ" (Украина) – 4 очка, разница мячей 9:7. "Бенфика" (Португалия) – 4 очка, 7:6. "Эль Посо" (Испания) – 3 очка, 5:4. "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – 1 очко, 4:8.

Свой заключительный матч группового этапа "ХИТ" проведет в субботу, 31 октября, в 18.00 по киевскому времени. Соперником украинцев станет испанский "Эль Посо".