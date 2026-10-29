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Футбол 29 октября 2026 · 23:23

Анчелотти вызвал двух игроков "Шахтера" в сборную Бразилии

Марлон Гомес и Алиссон Сантана впервые получили вызов национальной команде
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Анчелотти вызвал двух игроков "Шахтера" в сборную Бразилии
Алиссон Сантана (фото: ФК "Шахтер")

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав команды на ноябрьские товарищеские матчи против Японии и Сингапура. В список из 26 футболистов вошли два представителя донецкого "Шахтера": полузащитник Марлон Гомес и нападающий Алиссон Сантана.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Yahoo! Sports.

Дебютный вызов для игроков "Шахтера"

Анчелотти впервые пригласил Марлона Гомеса и Алиссона Сантану в основную сборную Бразилии. Всего в списке пять новичков. Кроме футболистов украинского клуба, дебютные вызовы получили защитник Джонатан Жезус из "Крузейро", полузащитник Андре Луис из "Коринтианса" и Аллан из "Манчестер Сити".

Итальянский специалист объяснил, что хочет поближе познакомиться с новыми игроками и оценить их возможности.

"У каждого из них свои качества. Джонатан Жезус, на мой взгляд, очень сильный защитник, обладающий необходимыми для этого качествами: очень быстрый, агрессивный, умный. Алиссон Сантана обладает высоким индивидуальным мастерством, а Марлон Гомес – динамикой", – заявил Анчелотти.

Когда Бразилия сыграет в ноябре

В ноябре сборная Бразилии проведет два товарищеских поединка. 14 ноября команда Анчелотти встретится с Японией, а 17 ноября сыграет против Сингапура.

Состав сборной Бразилии

Вратари: Бенто ("Аль-Наср"), Лукас Перри ("Торино"), Педро Мориско ("Коритиба").

Защитники: Артур Диас ("Атлетико-ПР"), Карлос Аугусто ("Интер"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Габриэль ("Арсенал"), Кунья ("Ноттингем Форест"), Джонатан Жезус ("Крузейру"), Вандерсон ("Монако") Весли ("Рома").

Полузащитники: Андре Луис ("Коринтианс"), Андрей Сантос ("Манчестер Юнайтед"), Бруну Гимарайнш ("Арсенал"), Данило ("Ботафого"), Габриэль Бонтемпо ("Сантос"), Жоау Гомеш ("Астон Вилла").

Нападающие: Алиссон Сантана ("Шахтер"), Аллан ("Манчестер Сити"), Эндрик ("Реал Мадрид"), Эстеван ("Челси"), Рафинья ("Барселона"), Райан ("Борнмут"), Винисиус ("Реал Мадрид").

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Теги: Футбол Сборная Бразилии Анчелотти
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