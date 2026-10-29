"Карпаты" и "Александрия" разыграли последнюю путевку: полный список четвертьфиналистов Кубка Украины

Кубок Украины. 1/8 финала

"Карпаты" – "Александрия" – 2:1

Голы: Чачуа, 27 (с пенальти), Фелипе, 43 – Козак, 45

Красота от Фелиппе и шедевр в ответ

Хозяева заложили прочный фундамент итогового успеха еще до перерыва. На 27-й минуте "зелено-белые" заработали право на пенальти после фола против Бабогло во время розыгрыша углового. Чачуа хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. В концовке тайма львовяне удвоили преимущество: Фелиппе разыграл изящную "стенку" с Чачуа и с линии штрафной отправил мяч точно в дальний угол.

Впрочем, гости успели вернуть интригу еще до свистка на перерыв благодаря индивидуальному мастерству Козака. Вингер "горожан" подхватил мяч после выноса с углового и мощным ударом с левой ноги снял паутину с ближней "девятки".

Вторая половина встречи прошла в остром обмене атаками. Фелиппе мог снять все вопросы о победителе ударом "ножницами", но голкипер гостей Долгий спас свою команду. А вскоре уже вратарь "Карпат" Мысак выручил львовян после опасного удара Сторчоуса под перекладину.

Несмотря на финальный штурм "Александрии", "Карпаты" удержали победный счет (2:1) и вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

Все участники четвертьфинала

В число восьми лучших команд турнира вошли семь представителей элитного дивизиона: "Верес", "Шахтер", "Харьков", "Полесье", "Эпицентр", "Кривбасс" и "Карпаты". Компанию им составил единственный представитель Первой лиги – "Металлист".

Отметим также, что в 1/8 финала борьбу завершили оба финалиста предыдущего розыгрыша – "Динамо" и "Чернигов".

Результаты 1/8 финала:

"Левый Берег" (Киев, УПЛ) – "Верес" (Ровно, УПЛ) – 0:1

– 0:1 "Шахтер" (Донецк, УПЛ) – "Динамо" (Киев, УПЛ) – 3:0

– "Динамо" (Киев, УПЛ) – 3:0 "Маяк" (Сарны, любители) – "Харьков" (УПЛ) – 1:2

– 1:2 ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) – "Металлист" (Харьков, 1 лига) – 0:1

– 0:1 "Полесье" (Житомир, УПЛ) – "Новый Роздол" (любители) – 2:0

– "Новый Роздол" (любители) – 2:0 "Чернигов" (1 лига) – "Эпицентр" (Каменец-Подольский, УПЛ) – 1:2

– 1:2 "Заря" (Луганск, УПЛ) – "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ) – 1:1, пенальти – 2:3

– 1:1, пенальти – 2:3 "Карпаты" (Львов, УПЛ) – "Александрия" (1 лига) – 2:1

Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины – 2–4 марта 2027 года.