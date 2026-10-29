"Карпаты" и "Александрия" разыграли последнюю путевку: полный список четвертьфиналистов Кубка Украины

Львовские "Карпаты" на своем поле одолели "Александрию" в заключительном поединке 1/8 финала Кубка Украины.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Кубок Украины. 1/8 финала
"Карпаты" – "Александрия" – 2:1
Голы: Чачуа, 27 (с пенальти), Фелипе, 43 – Козак, 45
Хозяева заложили прочный фундамент итогового успеха еще до перерыва. На 27-й минуте "зелено-белые" заработали право на пенальти после фола против Бабогло во время розыгрыша углового. Чачуа хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. В концовке тайма львовяне удвоили преимущество: Фелиппе разыграл изящную "стенку" с Чачуа и с линии штрафной отправил мяч точно в дальний угол.
Впрочем, гости успели вернуть интригу еще до свистка на перерыв благодаря индивидуальному мастерству Козака. Вингер "горожан" подхватил мяч после выноса с углового и мощным ударом с левой ноги снял паутину с ближней "девятки".
Вторая половина встречи прошла в остром обмене атаками. Фелиппе мог снять все вопросы о победителе ударом "ножницами", но голкипер гостей Долгий спас свою команду. А вскоре уже вратарь "Карпат" Мысак выручил львовян после опасного удара Сторчоуса под перекладину.
Несмотря на финальный штурм "Александрии", "Карпаты" удержали победный счет (2:1) и вышли в четвертьфинал Кубка Украины.
В число восьми лучших команд турнира вошли семь представителей элитного дивизиона: "Верес", "Шахтер", "Харьков", "Полесье", "Эпицентр", "Кривбасс" и "Карпаты". Компанию им составил единственный представитель Первой лиги – "Металлист".
Отметим также, что в 1/8 финала борьбу завершили оба финалиста предыдущего розыгрыша – "Динамо" и "Чернигов".
Результаты 1/8 финала:
Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины – 2–4 марта 2027 года.
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