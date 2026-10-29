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Другое 29 октября 2026 · 16:25

Украинка разгромила соперницу и пробилась в финал ЧМ-2026 по борьбе: когда битва за "золото"

Наталья Кливчуцкая гарантировала сборной вторую награду мирового первенства в Астане
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинка разгромила соперницу и пробилась в финал ЧМ-2026 по борьбе: когда битва за "золото"
Наталья Кливчуцкая (фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины)

Женская сборная Украины по борьбе продолжает собирать награды на чемпионате мира-2026, который продолжается в столице Казахстана. Вслед за первым "золотом" турнира, "сине-желтые" гарантировали себе, по меньшей мере, еще одну серебряную медаль благодаря убедительному выступлению 22-летней Наталии Кливчуцкой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь к первому финалу в карьере

Кливчуцкая уверенно прошла турнирную сетку, начав свой путь с 1/8 финала. На стартовой стадии украинка разобралась с представительницей Северной Македонии Вероникой Консевич (4:0), а в четвертьфинале в напряженной схватке вырвала победу у россиянки Екатерины Вербиной со счетом 4:2. Полуфинальный поединок превратился в настоящий триумф украинской спортсменки. Кливчуцкая разгромила бронзовую призерку чемпионата Европы, турчанку Тубу Демир, — 6:0.

Для 22-летней спортсменки это первый финал взрослого чемпионата мира в карьере. В решающей схватке за "золото" она встретится с чемпионкой мира U-20, американкой Эверест Лейдекер.

Украинка разгромила соперницу и пробилась в финал ЧМ-2026 по борьбе: когда битва за &quot;золото&quot;

Золотой успех Алпеевой и шанс на "бронзу"

Единственную награду высшего сорта в копилку национальной команды принесла Анастасия Алпеева в весовой категории до 76 кг.

Пополнить медальный запас может и Мария Винник (до 59 кг). Несмотря на поражение в полуфинале от чемпионки Панамериканских игр Абигейл Элизабет Нетт (США), украинка поборется за бронзовую медаль. Ее соперницей станет другая американка — Алексис Мари Яняк.

Украинка разгромила соперницу и пробилась в финал ЧМ-2026 по борьбе: когда битва за &quot;золото&quot;

Расписание финальных схваток украинок (30 октября):

  • 15:00. Финал за "золото": Наталья Кливчуцкая – Эверест Лейдекер (США)
  • 15:00. Поединок за "бронзу": Мария Винник – Алексис Мари Яняк (США)

Ранее украинец Аонишики получил элитный статус в сумо и узнал свою позицию в обновленном рейтинге.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира Сборная Украины
Главные матчи
Кубок Украины 29 октября 18:00
Карпаты - : - Александрия
Кубок английской Лиги 29 октября 21:45
Эвертон - : - Ньюкасл
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