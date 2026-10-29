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Футбол 29 октября 2026 · 10:16

Легенда "Ливерпуля" и сборной Нидерландов возглавил "Фенербахче"

Дирк Кюйт будет исполнять обязанности главного тренера
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Легенда "Ливерпуля" и сборной Нидерландов возглавил "Фенербахче"
Дирк Кюйт (фото: Getty Images)

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Дирк Куйт стал исполняющим обязанности главного тренера турецкого "Фенербахче". 46-летний специалист заменил покинувший должность Исмаила Картала после неудачных результатов команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Фенербахче" в соцсети Х.

Кюйт вернулся в "Фенербахче" в новой роли

Кюйт присоединился к тренерскому штабу "Фенербахче" в июне 2026 года, вступив в должность ассистента главного тренера. Теперь нидерландец будет временно управлять командой до назначения полноценного наставника.

Стамбульский клуб хорошо знаком Кюйту и по игровой карьере. Он защищал цвета "Фенербахче" с 2012 по 2015 год после перехода из "Ливерпуля".

Ранее нидерландский специалист возглавлял "АДО Дэн Гаг", "Бейерсхот" и "Дордрехт".

Поражение в дерби стало последним для Картала

Смена тренера произошла после поражения "Фенербахче" от принципиального соперника "Галатасарая" со счетом 1:2 в девятом туре чемпионата Турции.

В первом тайме Виктор Осимхен дважды поразил ворота гостей, отличившись на 29-й и 44-й минутах. После перерыва Ирфан Кахведжи сократил отставание, однако спасти хоть ничью "Фенербахче" не сумел.

После матча Картал принес извинения болельщикам и признал, что команда провела первый тайм не на должном уровне. Впоследствии руководство клуба приняло его отставку.

Кюйта ждут важные матчи

После девяти туров чемпионата Турции "Фенербахче" занимает пятое место, отставая от лидера "Галатасарая" на шесть очков.

Ближайший матч команда проведет 31 октября против "Гезтепе" в рамках десятого тура Суперлиги. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Еще одним важным испытанием для Кюйта станет поединок Лиги чемпионов против Ливерпуля, запланированный на 4 ноября. В составе английского клуба нидерландец выступал в 2006-2012 годах и стал одним из самых заметных игроков команды.

Ранее стало известно, кто будет тренировать "Манчестер Юнайтед" в предстоящем матче против "Челси".

Теги: Футбол Фенербахче
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