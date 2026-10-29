НБА: Феноменальный Карри догнал Леброна, а "Юта" Михайлюка сгорела в клатче (видео)

Очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации подарил серию ярких противостояний. "Юта" Святослава Михайлюка драматически уступила в финальной развязке, а звездный Стеф Карри переписал исторические рекорды.

Михайлюк уступил Вембаньяме

"Юта" принимала "Сан-Антонио" и уверенно начала встречу, выиграв первую четверть (32:22) и сохранив преимущество к большому перерыву (55:51). Вторая половина прошла в равной борьбе, где исход матча решали мелочи. За 42 секунды до сирены точный двухочковый бросок Кейонте Джорджа перевел игру в овертайм (105:105), однако в дополнительной пятиминутке "Сперс" оказались сильнее – 117:111.

Украинский защитник "Юты" Святослав Михайлюк провел на площадке 15 минут, за которые набрал 3 очка, сделал 2 подбора и отдал 1 передачу. В составе победителей мощный дабл-дабл оформил Виктор Вембаньяма (36 очков и 14 подборов).

Очередной рекорд Карри

Настоящее шоу устроил лидер "Голден Стейт" Стеф Карри. В зрелищном противостоянии против "Миннесоты" (119:114) 38-летний разыгрывающий набрал 44 очка, сделал 8 подборов и 6 передач.

Этот поединок стал для Карри 15-м в карьере с 40+ очками после достижения 35 лет. По этому показателю он настиг Леброна Джеймса и опережает Майкла Джордана (12 таких матчей).

Разгром "Милуоки" и дерби Лос-Анджелеса

"Даллас" в домашнем матче уверенно разобрался с "Оклахомой" (120:96), нанеся обескровленным из-за травм "Тандер" первое поражение в сезоне. Самым результативным в составе победителей стал Купер Флэгг, набравший 26 очков.

Самый крупный разгром вечера зафиксировали в Милуоки, где местные "Бакс" безоговорочно капитулировали перед "Хьюстоном" с разницей в 32 очка – 100:132.

В принципиальном дерби Лос-Анджелеса "Лейкерс" оказались сильнее "Клипперс" (103:87), а "Денвер" благодаря трипл-даблу Николы Йокича (21 очко, 13 подборов, 10 передач) одолел "Нью-Орлеан" (104:91).

Результаты всех матчей игрового дня НБА: