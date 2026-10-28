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Баскетбол 28 октября 2026 · 09:26

Президент "Будивельника" рассказал, когда мужская команда вернется в соревнования

Богдан Гулямов ответил на вопрос, который беспокоит баскетбольных болельщиков в последние годы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Президент "Будивельника" рассказал, когда мужская команда вернется в соревнования
Богдан Гулямов (фото: БК "Будивельник")

Президент баскетбольного клуба "Будивельник" Богдан Гулямов рассказал о перспективах возвращения мужской команды в Суперлигу. "Будивельник" прекратил играть в элите украинского баскетбола в 2023 году из-за финансовых трудностей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Гулямова прессслужбе "Будивельника".

Когда вернется "Будивельник"

По словам Богдана Гулямова, говорить о возвращении "Будивельника" к соревнованиям в мужской Суперлиге пока рано. Главной причиной этой неопределенности остается война в Украине.

"Я убежден, что все прекрасно понимают, что команда мужчин – совершенно другая история. Мы все живем в реальном мире, где в Украине идет полномасштабная война. Баскетболисты – такие же люди и граждане, как и все остальные. Сейчас это не вопрос, который стоит перед нами в первую очередь. Но мы непременно вернемся к этому, – когда мы вернемся к этому, – когда мы вернемся к этому, когда в Украине будет мир", – заявил Богдан Гулямов.

Президент клуба на сегодняшний день сосредоточен на развитии женской команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Украины. Он также отметил, что в структуре клуба снова появилась детская команда.

"Главное, что "Будивельник" функционирует, играет, обретает трофеи. Кроме того, мы поддерживаем в Киеве детскую команду, которая с прошлого года так и называется - ДЮСШ-БУДИВЕЛЬНИК. Я надеюсь, что это сотрудничество тоже даст хороших игроков взрослому баскетболу в Украине. И не только нашему клубу", – добавил функционер.

История "Будивельника"

Столичный клуб является самым титулованным в Украине: игроки "Будивельника" 11 раз становились чемпионами Украины. В последний раз это произошло в сезоне 2022/2023.

9 декабря 2023 года клуб направил письмо в Федерацию баскетбола Украины, в котором сообщил о снятии с чемпионата из-за финансовых трудностей. В прошлом году "Будивельник" реанимировал женскую команду, которую возглавляет опытный специалист Виталий Черний.

Ранее баскетбольный клуб "Ровно" объявил о завершении сотрудничества с одним из лучших легионеров Суперлиги.

Теги: Баскетбол
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