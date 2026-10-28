Реванш за прошлый год и волевая победа: определились новые обладатели Кубка Украины по фехтованию

На Кубке Украины по фехтованию в Ужгороде команды ЦСК ВСУ добыли золотые награды в мужской и женской командной сабле. Мужчины отыграли отставание в девять ударов, а женщины взяли реванш у Николаева за поражение в финале прошлого года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .

ЦСК ВСУ выиграл мужской финал после отставания в девять ударов

Мужская команда ЦСК ВСУ-1 в составе Юрия Цапа, Андрея Ягодки, Даниила Скорохода и Юрия Кулеши стала победителем командного турнира по фехтованию на саблях.

В финале армейцы встретились с другой командой ЦСК ВСУ, за которую выступали Алексей Стаценко, Богдан Боговин и Роман Красновид. Уступая по ходу противостояния девятью ударами, будущие чемпионы сумели переломить ход поединка и победили со счетом 45:37.

Бронзовые награды получили представители столичного клуба "Ля Флеш" – Василий Гумен, Егор Камбулов, Дмитрий Капитанов и Назар Каращенко. Для клуба эта медаль стала первой на всеукраинских взрослых соревнованиях в мужской сабле.

Саблистки ЦСК ВСУ взяли реванш у Николаева

В женском командном первенстве победу также праздновал ЦСК ВСУ. Алина Комащук, Дарья Гонцова, Валерия Гнидашева и Мария Цымбота в финале одолели представительниц Николаева со счетом 45:39.

Таким образом команда ЦСК ВСУ взяла реванш за поражение от николаевской команды в финале прошлогоднего Кубка Украины и вернула себе трофей.

Серебряными призерками стали Александра Бондарь, Виктория Коротченко, Алиса Костина и Анастасия Швец.

Бронзу завоевала Одесса. За команду выступали олимпийская чемпионка Елена Кровацкая, Валерия Моренец-Кубанская, Катарина Замковская и Мария Озаренко.

Дальнейшее расписание Кубка Украины

Соревнования уже третий раз проходят в комплексном формате объединенных соревнований во всех трех видах оружия (сабли, рапире и шпаге).

Уже в среду, 28 октября, Кубок Украины продолжится личным первенством по фехтованию на шпагах. Начало соревнований в 17:00.