"Полесье" оштрафовали на 145 тысяч гривен после победы над "Динамо"

Житомирское "Полесье" должно заплатить 145 тысяч гривен штрафа за нарушение во время матча 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Столичный клуб получил еще более суровое наказание в 240 тысяч гривен.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ применил санкции к "Полесью" за нарушение во время матча 9-го тура, завершившегося победой житомирян над "Динамо" со счетом 3:1.
В целом житомирский клуб получил три штрафа на общую сумму 145 тысяч гривен:
Киевский клуб получил еще больший штраф – 240 тысяч гривен. В частности, "Динамо" должно оплатить:
Поединок прошел 18 октября в Житомире. "Полесье" осталось в меньшинстве уже на пятой минуте после удаления вратаря Олега Кудрика, а "Динамо" открыло счет в первом тайме.
Однако Игорь Краснопир сравнял счет, а после перерыва реализовал пенальти и забил в третий раз, оформив хет-трик и принеся житомирцам победу со счетом 3:1.
Ранее мы сообщали, что КГК УАФ также оштрафовал "Карпаты" за действия болельщиков в матче против "Эпицентра".