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Футбол 27 октября 2026 · 19:07

Фанаты снова подвели: "Карпаты" влетели на штраф в 90 тысяч от УАФ

КГК УАФ наказал львовян за поведение болельщиков и нарушения во время матча 9-го тура
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фанаты снова подвели: "Карпаты" влетели на штраф в 90 тысяч от УАФ
Болельщики стоили "Карпатам" серьезного штрафа (Фото: ФК "Карпаты")

Львовские "Карпаты" должны заплатить 90 тысяч гривен штрафов по итогам матча против "Эпицентра" в УПЛ. Наибольшее наказание клуб получил из-за повторных нецензурных скандирования болельщиков в адрес арбитра.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

За что наказали "Карпаты"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о матче 9-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Эпицентром", который состоялся 18 октября и завершился ничьей 2:2.

Самый большой штраф – 75 тысяч гривен – львовский клуб получил за повторные нецензурные и оскорбительные скандирования болельщиков в адрес арбитра матча.

Дополнительные штрафы

Также львовский клуб дополнительно получил еще два наказания:

  • 10 тысяч гривен – за несанкционированное появление постороннего лица в игровой зоне;
  • 5 тысяч гривен – за выход официального лица команды за пределы технической площади.

Таким образом, общая сумма штрафов для львовского клуба составляет 90 тысяч гривен.

Отдельно КГК УАФ оштрафовал "Эпицентр" на 5 тысяч гривен за выход официального команды за пределы технической площади во время этого матча.

Ранее мы сообщали, что в 10 туре УПЛ "Черноморец" и "Карпаты" выдали боевой матч с удалением в стиле Зидана.

Теги: Футбол Карпаты
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