Фанаты снова подвели: "Карпаты" влетели на штраф в 90 тысяч от УАФ

Львовские "Карпаты" должны заплатить 90 тысяч гривен штрафов по итогам матча против "Эпицентра" в УПЛ. Наибольшее наказание клуб получил из-за повторных нецензурных скандирования болельщиков в адрес арбитра.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ .

За что наказали "Карпаты"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о матче 9-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Эпицентром", который состоялся 18 октября и завершился ничьей 2:2.

Самый большой штраф – 75 тысяч гривен – львовский клуб получил за повторные нецензурные и оскорбительные скандирования болельщиков в адрес арбитра матча.

Дополнительные штрафы

Также львовский клуб дополнительно получил еще два наказания:

10 тысяч гривен – за несанкционированное появление постороннего лица в игровой зоне;

– за несанкционированное появление постороннего лица в игровой зоне; 5 тысяч гривен – за выход официального лица команды за пределы технической площади.

Таким образом, общая сумма штрафов для львовского клуба составляет 90 тысяч гривен.

Отдельно КГК УАФ оштрафовал "Эпицентр" на 5 тысяч гривен за выход официального команды за пределы технической площади во время этого матча.