Фанати знову підвели: "Карпати" влетіли на штраф в 90 тисяч від УАФ

Львівські "Карпати" мають сплатити 90 тисяч гривень штрафів за підсумками матчу проти "Епіцентра" в УПЛ. Найбільше покарання клуб отримав через повторні нецензурні скандування вболівальників на адресу арбітра.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 9-го туру УПЛ між "Карпатами" та "Епіцентром", який відбувся 18 жовтня та завершився нічиєю 2:2.
Найбільший штраф - 75 тисяч гривень - львівський клуб отримав за повторні нецензурні й образливі скандування вболівальників на адресу арбітра матчу.
Також львівський клуб додатково отримав ще два покарання:
Таким чином, загальна сума штрафів для львівського клубу становить 90 тисяч гривень.
Окремо КДК УАФ оштрафував "Епіцентр" на 5 тисяч гривень за вихід офіційної особи команди за межі технічної площі під час цього матчу.
Раніше ми повідомляли, що в 10-му турі УПЛ "Чорноморець" і "Карпати" видали бойовий матч із видаленням в стилі Зідана.