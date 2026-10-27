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Футбол 27 жовтня 2026 · 19:07

Фанати знову підвели: "Карпати" влетіли на штраф в 90 тисяч від УАФ

КДК УАФ покарав львів’ян за поведінку вболівальників та порушення під час матчу 9-го туру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фанати знову підвели: "Карпати" влетіли на штраф в 90 тисяч від УАФ
Вболівальники коштували "Карпатам" серйозного штрафу (Фото: ФК "Карпати")

Львівські "Карпати" мають сплатити 90 тисяч гривень штрафів за підсумками матчу проти "Епіцентра" в УПЛ. Найбільше покарання клуб отримав через повторні нецензурні скандування вболівальників на адресу арбітра.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

За що покарали "Карпати"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 9-го туру УПЛ між "Карпатами" та "Епіцентром", який відбувся 18 жовтня та завершився нічиєю 2:2.

Найбільший штраф - 75 тисяч гривень - львівський клуб отримав за повторні нецензурні й образливі скандування вболівальників на адресу арбітра матчу.

Додаткові штрафи

Також львівський клуб додатково отримав ще два покарання:

  • 10 тисяч гривень - за несанкціоновану появу сторонньої особи в ігровій зоні;
  • 5 тисяч гривень - за вихід офіційної особи команди за межі технічної площі.

Таким чином, загальна сума штрафів для львівського клубу становить 90 тисяч гривень.

Окремо КДК УАФ оштрафував "Епіцентр" на 5 тисяч гривень за вихід офіційної особи команди за межі технічної площі під час цього матчу.

Раніше ми повідомляли, що в 10-му турі УПЛ "Чорноморець" і "Карпати" видали бойовий матч із видаленням в стилі Зідана.

Теги: Футбол Карпати
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