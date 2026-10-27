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Футбол 27 жовтня 2026 · 09:31

"Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч
"Шахтар" та "Динамо" знову зустрінуться на ранній стадії Кубка України (фото: ФК "Динамо" Київ)

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Класичне стане одним із центральних матчів цієї стадії турніру та визначить одного з учасників чвертьфіналу. Поєдинок відбудеться у Львові, а вболівальники зможуть переглянути його як на телебаченні та OTT-платформах, так і безкоштовно онлайн.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Арена Львів". Головним арбітром зустрічі буде Віктор Копієвський.

Де дивитися "Шахтар" – "Динамо"

Пряма трансляція Класичного буде доступна на телеканалі UPL.TV. Подивитися матч можна буде на низці OTT-платформ, зокрема MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Також матч покажуть у відкритому доступі на офіційному YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Що відомо про матч

"Шахтар" у 1/16 фіналу Кубка України розгромив "Вільхівці" з рахунком 3:0, а "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" - 1:0.

Переможець Класичного вийде до чвертьфіналу турніру. Якщо основний час завершиться внічию, команди одразу проведуть серію пенальті, без додаткового часу.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Динамо&quot; у Кубку України: де і коли дивитися матч
Афіша матчу "Шахтар" – "Динамо" (фото: ФК "Шахтар")

У попередньому розіграші Кубка України "Шахтар" і "Динамо" також зустрілися в 1/8 фіналу. Тоді кияни перемогли з рахунком 2:1 та в підсумку виграли трофей.

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Теги: Динамо Кубок України Шахтар Футбол
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