Сухі матчі, герої-голкіпери і два тренерських дебюти: символічна збірна 10-го туру УПЛ

Позаду залишився 10-й тур Української Прем'єр-ліги, у якому "Полісся" та "Шахтар" зберегли лідерські позиції, а "Харків" обійшов київське "Динамо". Загалом у восьми матчах було забито лише 12 голів.

Матчі 10-го туру УПЛ

Програма 10-го туру розпочалася у п'ятницю, 23 жовтня, трьома матчами. "Полісся" розгромило "Оболонь", "Колос" здолав "Верес", а "Динамо" перемогло "Кудрівку".

У суботу "Лівий Берег" зіграв унічию з ЛНЗ, "Харків" вирвав перемогу в "Епіцентра", а "Шахтар" не зміг переграти "Зорю". Завершили тур у неділю дві нульові нічиї: "Чорноморець" – "Карпати" та "Буковина" – "Кривбас".

Результати матчів 10-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)

Редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко та Ігор Ільїн.

Символічна збірна 10-го туру УПЛ

Данило Вереітін

Олександр Сапутін ("Зоря")

Ілля Крупський ("Харків"), Владисла Бабогло ("Карпати"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Роман Вантух ("Карпати)

Себастьян Кастільйо ("Харків"), Олександр Піхальонок ("Динамо"), Лука Станковскі ("Колос")

Леандро Андраде ("Полісся"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Іван Петряк ("Кудрівка")

Микита Малюгін

Олександр Сапутін ("Зоря")

Борис Крушинський ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Володимир Вілівальд ("Кривбас"), Олег Соколов ("Лівий Берег")

Микола Михайленко ("Динамо"), Лука Станковскі ("Колос")

Владислав Велетень ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Себастьян Кастільйо ("Харків")

Андрій Костенко

Олександр Кемкін ("Кривбас")

Борис Крушинський ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")

Антон Салабай ("Колос"), Микола Михайленко ("Динамо"), Олександр Піхальонок ("Динамо")

Владислав Велетень ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся")

Ігор Ільїн

Олександр Кемкін ("Кривбас")

Борис Крушинський ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Джордан ("Зоря"), Ілля Крупський ("Харків")

Антон Салабай ("Колос"), Микола Михайленко ("Динамо"), Олександр Піхальонок ("Динамо")

Владислав Велетень ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся")

Підсумкова збірна 10-го туру

Усі чотири респонденти включили до своїх символічних збірних Ігоря Краснопіра, який у матчі з "Оболонню" забив свій дев'ятий гол у чемпіонаті та зміцнив лідерство у бомбардирських перегонах.

По три згадки отримали Ілля Крупський, Борис Крушинський, Богдан Кушніренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Велетень та Рамік Гаджиєв. По два голоси мають Олександр Сапутін, Лука Станковскі, Себастьян Кастільйо, Олександр Кемкін та Антон Салабай.

З огляду на рівність голосів на кількох позиціях, підсумкова одинадцятка сформована з урахуванням позиційного балансу та розстановок респондентів.

Воротар

Олександр Сапутін ("Зоря")/Олександр Кемкін ("Кривбас") – 2 згадки

Захисники

Борис Крушинський ("Полісся") - 3

Богдан Кушніренко ("Зоря") - 3

Ілля Крупський ("Харків") - 3

Півзахисники

Микола Михайленко ("Динамо") - 3

Олександр Піхальонок ("Динамо") - 3

Владислав Велетень ("Полісся") - 3

Лука Станковскі ("Колос") - 2

Нападники

Рамік Гаджиєв ("Харків") - 3

Ігор Краснопір ("Полісся") - 4

Себастьян Кастільйо ("Харків") - 2

Список бомбардирів УПЛ

Після 10 турів одноосібним лідером бомбардирських перегонів залишається форвард "Полісся" Ігор Краснопір. У матчі з "Оболонню" 25-річний нападник відзначився ще одним голом і довів свій доробок до дев'яти результативних ударів.

Найближчими переслідувачами Краснопіра залишаються Батон Забергджа з "Харкова" та Матвій Пономаренко з "Динамо". На їхньому рахунку шість та п'ять голів відповідно.

9 – Ігор Краснопір ("Полісся")

6 – Батон Забергджа ("Харків")

5 – Матвій Пономаренко ("Динамо")

Турнірна таблиця УПЛ

Після 10-го туру турнірну таблицю очолює "Полісся". Житомирська команда має 25 очок у десяти матчах та випереджає "Шахтар" за додатковими показниками.

"Гірники" також набрали 25 балів. Третім іде "Харків" із 21 очком у дев'яти матчах, а "Динамо" посідає четверту сходинку з 19 балами та також має одну гру в запасі.

У нижній частині таблиці "Кривбас" та "Чорноморець" мають по шість очок, а останньою залишається "Кудрівка" з п'ятьма балами.

Турнірна таблиця УПЛ після 10 турів (фото: УПЛ)

Наступний тур УПЛ стартує у п'ятницю, 30 жовтня і триватиме чотири дні. У п'ятницю свій матч зіграє "Шахтар", який зустрінеться із "Оболонню". У суботу та неділю зіграють по два матчі, а ще три гри припадуть на понеділок, 2 листопада.