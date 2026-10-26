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Бокс 26 жовтня 2026 · 23:19

Усик прибув із Канело до Ер-Ріяда на чемпіонський бій (відео)

Український чемпіон підтримає Альвареса після спільної підготовки в Іспанії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усик прибув із Канело до Ер-Ріяда на чемпіонський бій (відео)
Сауль Альварес та Олександр Усик (фото: The Ring)

Олександр Усик прилетів до столиці Саудівської Аравії разом із мексиканцем Саулем Альваресом. Український боксер підтримає Канело у його титульному поєдинку у другій середній вазі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Спільний табір та зустріч в Ер-Ріяді

Про прибуття боксерів повідомив Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління з розваг Саудівської Аравії. Він опублікував відео зустрічі спортсменів у готелі Ер-Ріяда, де на них чекали вболівальники та танцівниці в традиційному мексиканському вбранні.

Усик супроводжував Альвареса, який готується до наступного поєдинку. Раніше мексиканець проводив тренування в Іспанії разом з українським чемпіоном та його командою.

Канело позитивно оцінив цей досвід і відзначив психологічну стійкість Усика, яка, на його думку, відіграє важливу роль у досягненні успіху на найвищому рівні.

"Коли трохи з ним поспілкуєшся, розумієш, чому він чемпіон. Його ментальність – це все", - сказав Альварес.

Коли Альварес проведе наступний бій

Свій найближчий поєдинок мексиканський боксер проведе 31 жовтня. Його суперником стане Крістіан Мбіллі, який володіє титулом WBC у другій середній вазі. Усик спостерігатиме за цим протистоянням безпосередньо з трибун арени в Ер-Ріяді.

Раніше стало відомо, що Василь Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу в наступному році.

Теги: Бокс Олександр Усик
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