Усик прибыл с Канело в Эр-Рияд на чемпионский бой (видео)

Александр Усик прилетел в столицу Саудовской Аравии вместе с мексиканцем Саулем Альваресом. Украинский боксер поддержит Канело в его титульном поединке во втором среднем весе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
О прибытии боксеров сообщил Турки Аль аш-Шейх, глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии. Он опубликовал видео встречи спортсменов в отеле Эр-Рияда, где их ждали болельщики и танцовщицы в традиционных мексиканских нарядах.
Усик сопровождал Альвареса, который готовится к следующему поединку. Ранее мексиканец тренировался в Испании вместе с украинским чемпионом и его командой.
Канело положительно оценил этот опыт и отметил психологическую стойкость Усика, которая, по его мнению, играет важную роль в достижении успеха на высшем уровне.
"Когда немного с ним пообщаешься, понимаешь, почему он чемпион. Его ментальность - это все", - сказал Альварес.
Свой ближайший поединок мексиканский боксер проведет 31 октября. Его соперником станет Кристиан Мбилли, владеющий титулом WBC во втором среднем весе. Усик будет наблюдать за этим противостоянием непосредственно с трибун арены в Эр-Рияде.
Ранее стало известно, что Василий Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира в следующем году.