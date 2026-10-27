Сухие матчи, герои-голкиперы и два тренерских дебюта: символическая сборная 10-го тура УПЛ

Позади остался 10 тур Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" и "Шахтер" сохранили лидерские позиции, а "Харьков" обошел киевское "Динамо". Всего в восьми матчах было забито всего 12 голов.

Матчи 10-го тура УПЛ

Программа 10-го тура началась в пятницу, 23 октября, тремя матчами. "Полесье" разгромило "Оболонь", "Колос" одолел "Верес", а "Динамо" победило "Кудровку".

В субботу "Левый Берег" сыграл вничью с ЛНЗ, "Харьков" вырвал победу у "Эпицентра", а "Шахтер" не смог переиграть "Зарю". Завершили тур в воскресенье две нулевые ничьи: "Черноморец" – "Карпаты" и "Буковина" – "Кривбасс".

Результаты матчей 10-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Игорь Ильин.

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Даниил Вереитин

Александр Сапутин ("Заря")

Илья Крупский ("Харьков"), Владисла Бабогло ("Карпаты"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Роман Вантух ("Карпаты")

Себастьян Кастильо ("Харьков"), Александр Пихаленок ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")

Леандро Андраде ("Полесье"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")

Никита Малюгин

Александр Сапутин ("Заря")

Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Владимир Виливальд ("Кривбасс"), Олег Соколов ("Левый Берег")

Николай Михайленко ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")

Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Себастьян Кастильо ("Харьков")

Андрей Костенко

Александр Кемкин ("Кривбасс")

Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")

Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Игорь Ильин

Александр Кемкин ("Кривбасс")

Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Джордан ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")

Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")

Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Итоговая сборная 10-го тура

Все четыре респондента включили в свои символические сборные Игоря Краснопира, который в матче с "Оболонью" забил свой девятый гол в чемпионате и укрепил лидерство в бомбардирской гонке.

По три упоминания получили Илья Крупский, Борис Крушинский, Богдан Кушниренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Великан и Рамик Гаджиев. По два голоса есть Александр Сапутин, Лука Станковски, Себастьян Кастильо, Александр Кемкин и Антон Салабай.

Учитывая равенство голосов на нескольких позициях, итоговая одиннадцать сформирована с учетом позиционного баланса и расстановок респондентов.

Вратарь

Александр Сапутин ("Заря")/Александр Кемкин ("Кривбасс") – 2 упоминания

Защитники

Борис Крушинский ("Полесье") - 3

Богдан Кушниренко ("Заря") - 3

Илья Крупский ("Харьков") - 3

Полузащитники

Николай Михайленко ("Динамо") - 3

Александр Пихаленок ("Динамо") - 3

Владислав Великан ("Полесье") - 3

Лука Станковский ("Колос") - 2

Нападающие

Рамик Гаджиев ("Харьков") - 3

Игорь Краснопир ("Полесье") - 4

Себастьян Кастильо ("Харьков") - 2

Список бомбардиров УПЛ

После 10 туров единоличным лидером бомбардирской гонки остается форвард "Полесье" Игорь Краснопир. В матче с "Оболонью" 25-летний нападающий отличился еще одним голом и довел свое наследие до девяти результативных ударов.

Ближайшими преследователями Краснопира остаются Батон Забергджа из "Харькова" и Матвей Пономаренко из "Динамо". На их счету шесть и пять голов соответственно.

9 – Игорь Краснопир ("Полесье")

6 – Батон Забергджа ("Харьков")

5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")

Турнирная таблица УПЛ

После 10-го тура турнирную таблицу возглавляет "Полесье". Житомирская команда имеет 25 очков в десяти матчах и опережает "Шахтер" по дополнительным показателям.

"Горняки" также набрали 25 баллов. Третьим идет "Харьков" с 21 очком в девяти матчах, а "Динамо" занимает четвертое место с 19 баллами и также имеет одну игру в запасе.

В нижней части таблицы "Кривбасс" и "Черноморец" имеют по шесть очков, а последней остается "Кудровка" с пятью баллами.

Турнирная таблица УПЛ после 10 туров (фото: УПЛ)

Следующий тур УПЛ стартует в пятницу, 30 октября и продлится четыре дня. В пятницу свой матч сыграет "Шахтер", который встретится с "Оболонью". В субботу и воскресенье сыграют по два матча, а еще три игры придутся на понедельник, 2 ноября.