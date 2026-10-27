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Футбол 27 октября 2026 · 00:35

Прервал 25-летнюю паузу: определился новый обладатель "Золотого мяча-2026"

Гарри Кейн получил самую престижную индивидуальную футбольную награду в Лондоне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Прервал 25-летнюю паузу: определился новый обладатель "Золотого мяча-2026"
Гарри Кейн (фото: instagram.com/harrykane)

Английский нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн официально стал обладателем "Золотого мяча" в 2026 году. Торжественная церемония вручения самой престижной индивидуальной награды мирового футбола прошла в понедельник, 26 октября, в Лондоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Уникальное достижение без топ-трофеев

Победа 33-летнего форварда стала уникальным прецедентом в современном футболе. Кейн завоевал "Золотой мяч", не выиграв в 2026 году ни Лигу чемпионов с "Баварией", ни чемпионат мира в составе сборной Англии. В обоих турнирах его команды остановились на стадии полуфинала.

Подобный прецедент, если не учитывать эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду, в последний раз случался еще в 2005 году, когда обладателем трофея стал бразилец Роналдиньо.

Ключевым фактором для голосующих стала фантастическая результативность англичанина. В сезоне-2025/26 он завоевал "Золотую бутсу", забив 36 голов в Бундеслиге, а всего на клубном уровне и в сборной отличился 73 раза за сезон.

Прервал 25-летнюю паузу: определился новый обладатель &quot;Золотого мяча-2026&quot;

Исторический успех для всей Англии

Победа Гарри Кейна прервала 25-летнюю паузу для английского футбола. В последний раз представитель Англии получал "Золотой мяч" в 2001 году, когда эту вершину покорил нападающий Майкл Оуэн.

До этого лучшим результатом Кейна в голосовании за главную индивидуальную награду было 10-е место, которое он трижды занимал начиная с 2017 года.

Теги: Футбол Золотой мяч
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