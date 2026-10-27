rbc.ua
UA | RU
Вторник, 27 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 октября 2026 · 09:31

"Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч
"Шахтер" и "Динамо" снова встретятся на ранней стадии Кубка Украины (фото: ФК "Динамо" Киев)

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Классическое станет одним из центральных матчей этой стадии турнира и определит одного из участников четвертьфинала. Поединок состоится во Львове, а болельщики смогут посмотреть его как на телевидении и OTT-платформах, так и бесплатно онлайн.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Матч начнется в 18:00 по Киеву на стадионе "Арена Львов". Главным арбитром встречи будет Виктор Копиевский.

Где смотреть "Шахтер" – "Динамо"

Прямая трансляция Классического будет доступна на телеканале UPL.TV. Посмотреть матч можно будет на ряде OTT-платформ, включая MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, SWEET.TV и другие сервисы-партнеры.

Также матч покажут в открытом доступе на официальном YouTube-канале УПЛ ТВ.

Что известно о матче

"Шахтер" в 1/16 финала Кубка Украины разгромил "Вильховцы" со счетом 3:0, а "Динамо" одолело винницкую "Ниву" – 1:0.

Победитель Классического выйдет в четвертьфинал турнира. Если основное время завершится вничью, команды проведут серию пенальти, без дополнительного времени.

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Динамо&quot; в Кубке Украины: где и когда смотреть матч
Афиша матча "Шахтер" – "Динамо" (фото: ФК "Шахтер")

В предыдущем розыгрыше Кубка Украины "Шахтер" и "Динамо" также встретились в 1/8 финала. Тогда киевляне победили со счетом 2:1 и в итоге выиграли трофей.

Читайте также, кто вошел в символическую сборную УПЛ по итогам 10-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA.

Теги: Динамо Кубок Украины Шахтер Футбол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Прервал 25-летнюю паузу: определился новый обладатель "Золотого мяча-2026" Прервал 25-летнюю паузу: определился новый обладатель "Золотого мяча-2026" "82,38 меня немного расслабили": Михаил Кохан о рекорде и планах на 2027 год "82,38 меня немного расслабили": Михаил Кохан о рекорде и планах на 2027 год "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч
Мнения
Кирилл Круторогов
Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"