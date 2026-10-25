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Футбол 25 октября 2026 · 15:32

Удаление в стиле Зидана: "Черноморец" и "Карпаты" выдали боевой матч в УПЛ (видео)

Львовяне играли в меньшинстве с 5-й минуты
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удаление в стиле Зидана: "Черноморец" и "Карпаты" выдали боевой матч в УПЛ (видео)
Матч "Черноморец" – "Карпаты" (фото: УПЛ)

Одесский "Черноморец" и львовские "Карпаты" поделили очки в матче 10 тура украинской Премьер-лиги. Гости провели почти всю встречу в численном меньшинстве, однако хозяева не смогли конвертировать преимущество в забитые мячи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на исход поединка.

УПЛ. 10-й тур

"Черноморец" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Педросо ("Карпаты"), 5 (прямая красная)

Удаление в начале матча

Поединок в Одессе начался по худшему для львовян сценарию. Уже на 5-й минуте защитник "Карпат" Жан Педросо затеял конфликт возле углового флажка и боднул головой в грудь полузащитника "моряков" Олега Пушкарева. Главный арбитр Дмитрий Панчишин без колебаний удалил бразильца с поля.

Несмотря на численное преимущество хозяев, первый тайм прошел в равной борьбе без большого количества опасных моментов.

Основные острые эпизоды в матче возникли уже после перерыва. На 70-й минуте защитник одесситов Марьян Фарина замкнул подачу Пушкарева и попал в штангу. А немного позже нападающий "Черноморца" Кристиан Мба упустил выход один на один с Романом Мысаком, пробив мимо дальней штанги.

Шанс для "Карпат"

"Карпаты" также имели отличный шанс вырвать победу. 18-летний нападающий львовян Александр Дедов воспользовался ошибкой голкипера одесситов Кингсли Аниагбосо и пробил по пустым воротам. Однако Мухаммед Хобе спас "моряков", выбив мяч с линии ворот в последний момент.

В итоге финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. "Карпаты" продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей и сейчас занимают 5-е место в таблице УПЛ с 16 очками в активе. "Черноморец" с 6 баллами остался на 14-й строчке в зоне переходных матчей.

Ранее "Шахтер" потерял очки в УПЛ в поединке с "Зарей".

Теги: Футбол УПЛ Черноморец Карпаты
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