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Футбол 24 октября 2026 · 20:29

"Шахтер" не смог оторваться от "Полесья": как завершился матч с "Зарей"

Команда Арды Турана прервала пятиматчевую победную серию в УПЛ
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Шахтер" не смог оторваться от "Полесья": как завершился матч с "Зарей"
"Шахтер" – "Заря" (фото: ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" не смог обыграть луганскую "Зарю" в домашнем матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился без забитых мячей – 0:0.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча

Первый тайм прошел без большого количества опасных моментов. Команды действовали осторожно и не позволяли создавать друг другу серьезные угрозы у ворот.

После перерыва "Шахтер" заметно прибавил в атаке и стал чаще угрожать воротам луганчан. Хозяева имели несколько шансов открыть счет, но реализация подвела команду Арды Турана.

Ближайшими к голу были Александр Караваев и Егор Назарина. Оба футболиста нанесли удары, после которых мяч попал в каркас ворот "Зари".

Еще одну возможность имел Кауан Элиас, однако бразильский нападающий также не сумел переправить мяч в сетку.

Несмотря на преимущество во втором тайме, дончане так и не нашли способ пробить оборону соперника.

Первая ничья "Шахтера" в сезоне

Для команды Арды Турана этот результат стал первой ничьей в нынешнем розыгрыше УПЛ. До встречи с "Зарей" дончане одержали восемь побед и потерпели одно поражение.

"Шахтер" набрал 25 очков и сравнялся по этому показателю с житомирским "Полесьям" на вершине турнирной таблицы.

"Заря" довела свое наследие до 15 очков и занимает шестое место.

Ближайший матч "Шахтер" проведет 27 октября против киевского "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины.

УПЛ, 10-й тур "Шахтер" – "Заря" – 0:0

Ранее "Левый Берег" сыграл вничью с ЛНС.

Главные матчи
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Наполи - : - Рома
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Ла Лига 24 октября 22:00
Атлетико - : - Депортиво
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