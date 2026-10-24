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Футбол 24 жовтня 2026 · 20:29

"Шахтар" не зміг відірватися від "Полісся": як завершився матч із "Зорею"

Команда Арди Турана перервала п'ятиматчеву переможну серію в УПЛ
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Шахтар" не зміг відірватися від "Полісся": як завершився матч із "Зорею"
"Шахтар" - "Зоря" (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" не зміг обіграти луганську "Зорю" в домашньому матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився без забитих м'ячів – 0:0.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу

Перший тайм минув без великої кількості небезпечних моментів. Команди діяли обережно, та не дозволяли створювати один одному серйозні загрози біля воріт.

Після перерви "Шахтар" помітно додав в атаці та почав частіше загрожувати воротам луганців. Господарі мали кілька нагод відкрити рахунок, але реалізація підвела команду Арди Турана.

Найближчими до гола були Олександр Караваєв та Єгор Назарина. Обидва футболісти завдали ударів, після яких м'яч влучив у каркас воріт "Зорі".

Ще одну нагоду мав Кауан Еліас, однак бразильський нападник також не зумів переправити м'яч у сітку.

Попри перевагу в другому таймі, донеччани так і не знайшли способу пробити оборону суперника.

Перша нічия "Шахтаря" в сезоні

Для команди Арди Турана цей результат став першою нічиєю в поточному розіграші УПЛ. До зустрічі із "Зорею" донеччани здобули вісім перемог і зазнали однієї поразки.

"Шахтар" набрав 25 очок і зрівнявся за цим показником із житомирським "Поліссям" на вершині турнірної таблиці.

"Зоря" довела свій доробок до 15 очок і посідає шосте місце.

Найближчий матч "Шахтар" проведе 27 жовтня проти київського "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України.

УПЛ, 10-й тур "Шахтар" – "Зоря" – 0:0

Раніше "Лівий Берег" зіграв внічию з ЛНЗ.

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Ла Ліга 24 жовтня 22:00
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