rbc.ua
UA | RU
Субота, 24 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол З паузою на повітряну тривогу: як завершився поєдинок "Лівого Берега" та ЛНЗ
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 24 жовтня 2026 · 17:30

З паузою на повітряну тривогу: як завершився поєдинок "Лівого Берега" та ЛНЗ

Команди були змушені залишити поле в другому таймі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
З паузою на повітряну тривогу: як завершився поєдинок "Лівого Берега" та ЛНЗ
"Лівий Берег" – ЛНЗ (фото ФК "Лівий Берег")

Київський "Лівий Берег" та черкаський ЛНЗ зіграли внічию в десятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився без забитих м'ячів – 0:0. У другому таймі гру довелося призупинити через повітряну тривогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив матч

Команди розпочали зустріч обережно, намагаючись знайти можливості для загострення біля воріт суперника.

На 18-й хвилині арбітри VAR перевіряли можливий пенальті у ворота "Лівого Берега", але порушення правил не зафіксували.

Небезпечний момент господарі створили на 35-й хвилині. Вендел завдав удару по воротах, але голкіпер господарів Ледвій здійснив ефектний сейв і врятував свою команду.

За дві хвилини нападник господарів отримав ще одну нагоду відзначитися, проте пробив дуже невдало.

До перерви суперники так і не змогли відкрити рахунок. У другому таймі боротьба продовжилася, однак реалізувати свої нагоди командам не вдалося.

ЛНЗ, який підходив до зустрічі після двох поспіль перемог у чемпіонаті, також не зміг відзначитися.

До перерви команди так і не відкрили рахунок, а в другому таймі ситуація на табло залишалася незмінною.

Повітряна тривога зупинила гру

На 75-й хвилині зустріч довелося призупинити через оголошення повітряної тривоги в Києві.

Футболісти, тренери та інші учасники матчу залишили поле й вирушили в укриття.

Після відбою повітряної тривоги змінити рахунок жодній із команд не вдалося.

Таким чином, "Лівий Берег" перервав серію з двох поразок поспіль, а ЛНЗ не зміг продовжити свою переможну серію в УПЛ.

"Лівий Берег" – ЛНЗ – 0:0

Раніше "Харків" на виїзді обіграв "Епіцентр".

Головні матчі
УПЛ 24 жовтня 13:00
Лівий Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 жовтня 13:00
Епіцентр - : - Харків
АПЛ 24 жовтня 14:30
Астон Вілла - : - Манчестер Сіті
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Поразка від "Кудрівки", пенальті з "Поліссям" та цілі в УПЛ: інтерв'ю Віталія Дахновського Поразка від "Кудрівки", пенальті з "Поліссям" та цілі в УПЛ: інтерв'ю Віталія Дахновського Тренер "Баварії" знепритомнів на тренуванні: у клубі розповіли про його стан Тренер "Баварії" знепритомнів на тренуванні: у клубі розповіли про його стан Пройшов два обстеження: "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови Пройшов два обстеження: "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст