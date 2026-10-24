З паузою на повітряну тривогу: як завершився поєдинок "Лівого Берега" та ЛНЗ

Київський "Лівий Берег" та черкаський ЛНЗ зіграли внічию в десятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився без забитих м'ячів – 0:0. У другому таймі гру довелося призупинити через повітряну тривогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як проходив матч

Команди розпочали зустріч обережно, намагаючись знайти можливості для загострення біля воріт суперника.

На 18-й хвилині арбітри VAR перевіряли можливий пенальті у ворота "Лівого Берега", але порушення правил не зафіксували.

Небезпечний момент господарі створили на 35-й хвилині. Вендел завдав удару по воротах, але голкіпер господарів Ледвій здійснив ефектний сейв і врятував свою команду.

За дві хвилини нападник господарів отримав ще одну нагоду відзначитися, проте пробив дуже невдало.

До перерви суперники так і не змогли відкрити рахунок. У другому таймі боротьба продовжилася, однак реалізувати свої нагоди командам не вдалося.

ЛНЗ, який підходив до зустрічі після двох поспіль перемог у чемпіонаті, також не зміг відзначитися.

До перерви команди так і не відкрили рахунок, а в другому таймі ситуація на табло залишалася незмінною.

Повітряна тривога зупинила гру

На 75-й хвилині зустріч довелося призупинити через оголошення повітряної тривоги в Києві.

Футболісти, тренери та інші учасники матчу залишили поле й вирушили в укриття.

Після відбою повітряної тривоги змінити рахунок жодній із команд не вдалося.

Таким чином, "Лівий Берег" перервав серію з двох поразок поспіль, а ЛНЗ не зміг продовжити свою переможну серію в УПЛ.

"Лівий Берег" – ЛНЗ – 0:0