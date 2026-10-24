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Футбол 24 октября 2026 · 17:30

С паузой на воздушную тревогу: как завершился поединок "Левого Берега" и ЛНЗ

Команды были вынуждены покинуть поле во втором тайме
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
С паузой на воздушную тревогу: как завершился поединок "Левого Берега" и ЛНЗ
"Левый Берег" – ЛНЗ (фото ФК "Левый Берег")

Киевский "Левый Берег" и черкасский ЛНЗ сыграли вничью в десятом туре Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился без забитых мячей – 0:0. Во втором тайме игру пришлось приостановить из-за воздушной тревоги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

Команды начали встречу осторожно, пытаясь найти возможности для обострения у ворот соперника.

На 18-й минуте арбитры VAR проверяли возможный пенальти в ворота "Левого Берега", но нарушения правил не зафиксировали.

Опасный момент хозяева создали на 35 минуте. Вендел нанес удар по воротам, но голкипер хозяев Ледвей совершил эффектный сейв и спас свою команду.

Через две минуты нападающий хозяев получил еще одну возможность отличиться, однако пробил очень неудачно.

До перерыва соперники так и не смогли открыть счет. Во втором тайме борьба продолжилась, однако реализовать свои возможности командам не удалось.

ЛНЗ, подходивший к встрече после двух подряд побед в чемпионате, также не смог отличиться.

До перерыва команды так и не открыли счет, а во втором тайме ситуация на табло оставалась неизменной.

Воздушная тревога остановила игру

На 75-й минуте встречу пришлось приостановить из-за объявления воздушной тревоги в Киеве.

Футболисты, тренеры и другие участники матча покинули поле и отправились в укрытие.

После отбоя воздушной тревоги изменить счет ни одной из команд не удалось.

Таким образом, "Левый Берег" прервал серию из двух поражений подряд, а ЛНС не смог продолжить победную серию в УПЛ.

"Левый Берег" – ЛНЗ – 0:0

Ранее "Харьков" на выезде обыграл "Эпицентр".

Главные матчи
УПЛ 24 октября 13:00
Левый Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 октября 13:00
Эпицентр - : - Харьков
АПЛ 24 октября 14:30
Астон Вилла - : - Манчестер Сити
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