"Харьков" вырвал победу над "Эпицентром" и сохранил место в топ-3 УПЛ

"Харьков" на выезде обыграл "Эпицентр" в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Победу гостям принес гол Кастильо, забитый в конце поединка.

Украинская Премьер-лига, 10-й тур

"Эпицентр" – "Харьков – 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: Козак, 65 - Гаджиев, 48, Кастильо, 90+3.

Быстрый обмен голами

Первый тайм прошел в спокойном темпе с небольшим количеством опасных моментов. В начале второго тайма "Харьков" вышел вперед. После неудачной игры вратаря хозяев на выходе Забергджа подхватил мяч и отдал передачу Гаджиеву, который мощным ударом отправил его в ворота на 48-й минуте.

"Эпицентр" ответил на 65-й минуте. Рохас получил заброс из глубины и отпасовал на Козака, который переправил мяч в пустые ворота и сравнял счет. После пропущенного гола гости продолжили давить на ворота соперника.

Их усилия дали результат в конце матча: на 81-й минуте вышедший на замену Кастильо воспользовался прострелом с фланга, обработал мяч и метко пробил с близкого расстояния.

Турнирное положение команд

После десяти туров "Харьков" имеет 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Эпицентр" с девятью баллами находится на девятой позиции.

Следующие матчи команды проведут в Кубке Украины. На стадии 1/8 финала "Эпицентр" встретится с "Черниговым". Матч запланирован на 28 октября в 15.00. "Харьков" 27 октября в 12:00 сыграет против "Маяка".