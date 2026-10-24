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Футбол 24 октября 2026 · 15:14

"Харьков" вырвал победу над "Эпицентром" и сохранил место в топ-3 УПЛ

Победный мяч гости забили уже в компенсированное время
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Харьков" вырвал победу над "Эпицентром" и сохранил место в топ-3 УПЛ
"Харьков" дожал соперника в компенсированное время (Фото: ФК "Харьков")

"Харьков" на выезде обыграл "Эпицентр" в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Победу гостям принес гол Кастильо, забитый в конце поединка.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 10-й тур

"Эпицентр" – "Харьков – 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: Козак, 65 - Гаджиев, 48, Кастильо, 90+3.

Быстрый обмен голами

Первый тайм прошел в спокойном темпе с небольшим количеством опасных моментов. В начале второго тайма "Харьков" вышел вперед. После неудачной игры вратаря хозяев на выходе Забергджа подхватил мяч и отдал передачу Гаджиеву, который мощным ударом отправил его в ворота на 48-й минуте.

"Эпицентр" ответил на 65-й минуте. Рохас получил заброс из глубины и отпасовал на Козака, который переправил мяч в пустые ворота и сравнял счет. После пропущенного гола гости продолжили давить на ворота соперника.

Их усилия дали результат в конце матча: на 81-й минуте вышедший на замену Кастильо воспользовался прострелом с фланга, обработал мяч и метко пробил с близкого расстояния.

Турнирное положение команд

После десяти туров "Харьков" имеет 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Эпицентр" с девятью баллами находится на девятой позиции.

Следующие матчи команды проведут в Кубке Украины. На стадии 1/8 финала "Эпицентр" встретится с "Черниговым". Матч запланирован на 28 октября в 15.00. "Харьков" 27 октября в 12:00 сыграет против "Маяка".

Ранее мы сообщали, что после часовой тревоги "Колос" победил "Верес" в матче УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ
Главные матчи
УПЛ 24 октября 13:00
Левый Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 октября 13:00
Эпицентр - : - Харьков
АПЛ 24 октября 14:30
Астон Вилла - : - Манчестер Сити
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