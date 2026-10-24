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Футбол 24 жовтня 2026 · 15:14

"Харків" вирвав перемогу над "Епіцентром" та зберіг місце в топ-3 УПЛ

Переможний м'яч гості забили вже в компенсований час
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Харків" вирвав перемогу над "Епіцентром" та зберіг місце в топ-3 УПЛ
"Харків" дотиснув суперника в компенсований час (Фото: ФК "Харків")

"Харків" на виїзді обіграв "Епіцентр" у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги. Перемогу гостям приніс гол Кастільйо, забитий наприкінці поєдинку.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Епіцентр" - "Харків - 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: Козак, 65 - Гаджиєв, 48, Кастільйо, 90+3.

Швидкий обмін голами

Перший тайм минув у спокійному темпі з невеликою кількістю небезпечних моментів. На початку другого тайму "Харків" вийшов уперед. Після невдалої гри воротаря господарів на виході Забергджа підхопив м’яч і віддав передачу на Гаджиєва, який потужним ударом відправив його у ворота на 48-й хвилині.

"Епіцентр" відповів на 65-й хвилині. Рохас отримав закидання з глибини та відпасував на Козака, який переправив м’яч у порожні ворота й зрівняв рахунок. Після пропущеного гола гості продовжили тиснути на ворота суперника.

Їхні зусилля дали результат наприкінці матчу: на 81-й хвилині Кастільйо, який перед цим вийшов на заміну, скористався прострілом із флангу, обробив м’яч і влучно пробив із близької відстані.

Турнірне становище команд

Після десяти турів "Харків" має 21 очко та посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Епіцентр" із дев’ятьма балами перебуває на дев’ятій позиції.

Наступні матчі команди проведуть в Кубку України. На стадії 1/8 фіналу "Епіцентр" зустрінеться з "Черніговим". Матч запланований на 28 жовтня о 15:00. "Харків" 27 жовтня о 12:00 зіграє проти "Маяка".

Раніше ми повідомляли, що після годинної тривоги "Колос" переміг "Верес" в матчі УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 24 жовтня 13:00
Лівий Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 жовтня 13:00
Епіцентр - : - Харків
АПЛ 24 жовтня 14:30
Астон Вілла - : - Манчестер Сіті
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