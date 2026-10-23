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Футбол 23 жовтня 2026 · 18:02

Після годинної тривоги "Колос" переміг "Верес" в матчі УПЛ

Долю поєдинку в Рівному вирішив гол Антона Салабая на початку зустрічі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після годинної тривоги "Колос" переміг "Верес" в матчі УПЛ
Гості відзначились голами в кожному з таймів (Фото: ФК "Колос")

Ковалівський "Колос" переміг рівненський "Верес" у виїзному матчі 10-го туру УПЛ. Поєдинок у Рівному розпочався із затримкою, старт другого тайму також довелося відкласти через повітряну тривогу.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Верес" - "Колос" - 0:1 (0:1, 0:1)

Голи: Салабай, 13, Станковські, 52.

Салабай забив єдиний гол у першому таймі

Початок зустрічі перенесли через повітряну тривогу. Після стартового свистка команди не змусили довго чекати на гол: на 13-й хвилині Антон Салабай замкнув подачу з кутового та вивів гостей уперед.

Поле більше голів вболівальники не побачили. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою ковалівців — 1:0.

Повітряна тривога затримала другий тайм

Після перерви команди не змогли відразу повернутися на поле через нову повітряну тривогу в Рівному. Початок другого тайму довелося відкласти до відбою.

Попри затримки, "Колос" зумів не лише утримати перевагу, а й подвоїти її. На 52-й хвилині Станковські реалізував вихід сам на сам.

Турнірне становище команд

Перед матчем "Верес" мав дев’ять очок після дев’яти турів, а "Колос" - вісім, провівши на одну гру менше.

Перемога дозволила команді Руслана Костишина обійти рівненський клуб.

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" без проблем розібралось із "Оболонню" - один з голів знову забив Краснопір.

Теги: Футбол УПЛ
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