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Футбол 23 жовтня 2026 · 16:42

З ювілейним голом Краснопіра: "Полісся" впевнено розбило "Оболонь"

Житомирський клуб знову очолив турнірну таблицю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З ювілейним голом Краснопіра: "Полісся" впевнено розбило "Оболонь"
Краснопір знову забив київській команді (Фото: ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся" перемогло київську "Оболонь" у матчі 10-го туру УПЛ. Команда Руслана Ротаня після цієї перемоги піднялася на перше місце, випередивши "Шахтар".

Про результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Полісся" - "Оболонь" - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Андраде, 9, Краснопір, 59, Велетень, 70.

"Полісся" не залишило шансів "Оболоні"

Господарі на Центральному стадіоні в Житомирі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині. Леандр Андраде результативно зіграв головою та вивів команду Руслана Ротаня вперед.

У другому таймі перевагу житомирян подвоїв Ігор Краснопір. На 59-й хвилині нападник збірної України відзначився черговим голом після хеттрику в попередньому турі проти київського "Динамо".

На 70-й хвилині Владислав Велетень забив третій м’яч господарів і встановив остаточний рахунок - 3:0. Після цього гру перервали через повітряну тривогу.

"Полісся" знову на вершині УПЛ

Перемога дозволила команді Руслана Ротаня набрати 25 очок і очолити турнірну таблицю. "Шахтар" має 24 бали та опустився на другу позицію.

"Оболонь" із сімома очками посідає 13-те місце.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" перемогло "Кудрівку" у дебютному матчі Кендзьорика на посаді головного тренера.

Теги: Футбол УПЛ Полісся
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