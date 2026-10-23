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Футбол 23 жовтня 2026 · 16:00

Із нокаутом Петряка: "Динамо" перемогло в першому матчі Кендзьорека

Кияни забили двічі після помилок суперників
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із нокаутом Петряка: "Динамо" перемогло в першому матчі Кендзьорека
Кияни вдало розпочали виступи під керівництвом Кендзьорека (Фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" обіграло "Кудрівку" у матчі 10-го туру УПЛ. Дебют Мацея Кендзьорека на посаді головного тренера супроводжували два автоголи та важка травма Івана Петряка.

Про перебіг і результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга, 10 тур

"Динамо" - "Кудрівка" - 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: Векляк (автогол), 28, Михайленко, 47, Піхальонок, 80 - Михавко (автогол), 67.

Два автоголи допомогли "Динамо"

Кияни активно розпочали домашній матч і вже в перші десять хвилин могли виходити вперед. Андрій Ярмоленко скористався помилкою захисників "Кудрівки", але не зумів перекинути голкіпера Яшкова - м’яч влучив у поперечку. Згодом вінгер киян забив, однак гол скасували через офсайд у Пономаренка.

На 28-й хвилині господарі все ж повели в рахунку. Після закидання від Сича захисник "Кудрівки" Векляк невдало зіграв головою та перекинув власного воротаря.

Наприкінці першого тайму стався тривожний епізод: Іван Петряк зіткнувся головами з Владиславом Дубінчаком. Колишнього футболіста "Шахтаря" та "Зорі" забрала карета швидкої допомоги.

Красень-гол Михайленка та зрізка від Михавка

На початку другого тайму "Динамо" подвоїло перевагу. На 47-й хвилині Михайленко потужним дальнім ударом влучив у "дев’ятку" воріт "Кудрівки".

Гості спробували відігратися: Бєляєв двічі небезпечно пробивав по воротах, а після удару Сердюка киян урятувала поперечка. Після паузи через повітряну тривогу "Кудрівка" скоротила відставання. Кая пробив із меж штрафного майданчика, а м’яч після невдалого рикошету від Михавка залетів у ворота на 67-й хвилині.

Наприкінці зустрічі гості подали кілька кутових, але натомість пропустили в контратаці. На 80-й хвилині Піхальонок завершив швидкий випад "Динамо" та встановив остаточний рахунок.

Наступні матчі

У наступному турі "Динамо" зустрінеться з криворізьким "Кривбасом". "Кудрівка" зіграє на виїзді проти львівських "Карпат".

Після цього матчу кияни підянлися на третю сходинку в турнірній таблиці. Але в разі перемоги "Харкова" кияни знову випадуть з топ-3. Натомість "Кудрівка" лишається на передостанньому місці в УПЛ.

Sport RBC.UA підготував детальний анонс усіх матчів 10-го туру чемпіонату України.

Теги: Футбол УПЛ Динамо
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