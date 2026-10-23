Моторошний епізод в УПЛ: гравця "Кудрівки" госпіталізували після зіткнення з футболістом "Динамо"

Матч 10-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та "Кудрівкою" перервали через серйозний інцидент. Футболіст команди гостей Іван Петряк зазнав травми наприкінці першого тайму та потребував термінової допомоги медиків.

Що сталося на полі

Наприкінці першої половини зустрічі Петряк зіткнувся головами із захисником "Динамо" Владиславом Дубінчаком.

Унаслідок жорсткого зіткнення Петряк не зміг самостійно підвестися з газону.

Термінова допомога та госпіталізація

За допомогою медичного штабу та футболістів обох команд гравця на ношах доставили просто з поля до карети швидкої допомоги, яка оперативно під'їхала до арени, після чого його шпиталізували.

Водночас захисник киян Владислав Дубінчак після надання допомоги зумів продовжити зустріч.

Після першого тайму "Динамо" веде у матчі з рахунком 1:0.