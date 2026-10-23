rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 23 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Моторошний епізод в УПЛ: гравця "Кудрівки" госпіталізували після зіткнення з футболістом "Динамо"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 жовтня 2026 · 14:21

Моторошний епізод в УПЛ: гравця "Кудрівки" госпіталізували після зіткнення з футболістом "Динамо"

Іван Петряк зіткнувся головами з Владиславом Дубінчаком і залишив поле на ношах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Моторошний епізод в УПЛ: гравця "Кудрівки" госпіталізували після зіткнення з футболістом "Динамо"
Івана Петряка забрала "швидка" (скріншот з трансляції)

Матч 10-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та "Кудрівкою" перервали через серйозний інцидент. Футболіст команди гостей Іван Петряк зазнав травми наприкінці першого тайму та потребував термінової допомоги медиків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Що сталося на полі

Наприкінці першої половини зустрічі Петряк зіткнувся головами із захисником "Динамо" Владиславом Дубінчаком.

Унаслідок жорсткого зіткнення Петряк не зміг самостійно підвестися з газону.

Термінова допомога та госпіталізація

За допомогою медичного штабу та футболістів обох команд гравця на ношах доставили просто з поля до карети швидкої допомоги, яка оперативно під'їхала до арени, після чого його шпиталізували.

Водночас захисник киян Владислав Дубінчак після надання допомоги зумів продовжити зустріч.

Після першого тайму "Динамо" веде у матчі з рахунком 1:0.

Sport RBC.UA підготував детальний анонс усіх матчів 10-го туру чемпіонату України.

Теги: Футбол УПЛ Динамо
Головні матчі
УПЛ 23 жовтня 13:00
Полісся - : - Оболонь
УПЛ 23 жовтня 13:00
Динамо - : - Кудрівка
УПЛ 23 жовтня 13:00
Верес - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео) Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст