Жуткий эпизод в УПЛ: игрока "Кудровки" госпитализировали после столкновения с футболистом "Динамо"

Матч 10-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Кудровкой" прервали из-за серьезного инцидента. Футболист команды гостей Иван Петряк получил травму в конце первого тайма и нуждался в срочной помощи медиков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA .

Что произошло на поле

В конце первой половины встречи Петряк столкнулся с защитником "Динамо" Владиславом Дубинчаком.

В результате жесткого столкновения Петряк не смог самостоятельно встать с газона.

Срочная помощь и госпитализация

С помощью медицинского штаба и футболистов обеих команд игрока на носилках доставили прямо с поля в карету скорой помощи, которая оперативно подъехала к арене, после чего была госпитализирована.

В то же время, защитник киевлян Владислав Дубинчак после оказания помощи сумел продолжить встречу.

После первого тайма "Динамо" ведет в матче со счётом 1:0.