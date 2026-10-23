С нокаутом Петряка: "Динамо" победило в первом матче Кендзерека

Киевское "Динамо" обыграло "Кудровку" в матче 10-го тура УПЛ. Дебют Мацея Кендзерека в должности главного тренера сопровождали два автогола и тяжелая травма Ивана Петряка.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 10 тур

"Динамо" – "Кудровка" – 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: Векляк (автогол), 28, Михайленко, 47, Пихалонок, 80 - Михавко (автогол), 67.

Два автогола помогли "Динамо"

Киевляне активно начали домашний матч и уже в первые десять минут могли выходить вперед. Андрей Ярмоленко воспользовался ошибкой защитников "Кудровки", но не сумел опрокинуть голкипера Яшкова - мяч угодил в поперечину. Впоследствии вингер киевлян забил, однако гол отменили из-за офсайда у Пономаренко.

На 28-й минуте хозяева повели в счете. После заброса от Сыча защитник "Кудровки" Векляк неудачно сыграл головой и опрокинул собственного вратаря.

В конце первого тайма произошел тревожный эпизод: Иван Петряк столкнулся головами с Владиславом Дубинчаком. Бывшего футболиста "Шахтера" и "Зари" забрала карета скорой помощи .

Красавец-гол Михайленко и срезка от Михавка

В начале второго тайма "Динамо" удвоило преимущество. На 47-й минуте Михайленко мощным дальним ударом попал в "девятку" ворот "Кудровки".

Гости попытались отыграться: Беляев дважды опасно пробивал по воротам, а после удара Сердюка киевлян спасла поперечину. После паузы из-за воздушной тревоги "Кудровка" сократила отставание. Кая пробил из пределов штрафной, а мяч после неудачного рикошета от Михавко залетел в ворота на 67-й минуте.

В конце встречи гости подали несколько угловых, но пропустили в контратаке. На 80-й минуте Пихаленок завершил быстрый выпад "Динамо" и установил окончательный счет.

Следующие матчи

В следующем туре "Динамо" встретится с криворожским "Кривбассом". "Кудровка" сыграет на выезде против львовских "Карпат".

После этого матча киевляне поднялись на третье место в турнирной таблице. Но в случае победы "Харькова" киевляне снова выпадут из топ-3. "Кудровка" остается на предпоследнем месте в УПЛ.