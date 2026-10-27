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Футбол 27 октября 2026 · 12:46

Нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой

На ситуацию влияют восстановление форварда после травмы и требования главного тренера
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой
Довбик пока не сыграл под руководством нового тренера сборной (Фото: Getty Images)

Украинский нападающий Артем Довбик может досрочно завершить аренду в "Болонье". Клуб планирует определиться с будущим футболиста в январе, однако его возвращение в Рому пока не гарантировано.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание RomaPress.

Почему "Болонья" может отказаться от нападающего

"Болонья" откладывает окончательное решение по поводу будущего Артема Довбика в зимнее трансферное окно. Одной из причин ситуации медленное восстановление украинца после травмы.

Форвард якобы опасается повторного повреждения, что влияет на его возвращение к полноценным выступлениям. В то же время, главный тренер команды Раффаэле Палладино ожидает от нападающего большей интенсивности на тренировках.

"Артем должен работать на тренировках более упорно, ведь тогда и он получит свой шанс", - передает издание слова наставника.

Вернется ли украинец в "Рому"

В то же время возвращение Довбика в "Рому" в январе еще не решено. "Болонья" может оставить нападающего в составе, но пока его выкуп выглядит маловероятным.

Украинец выступает за клуб на правах аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро. По данным издания, пока нет признаков того, что "Болонья" готова воспользоваться этой возможностью. Если аренду прекратят досрочно, Довбик может вернуться в "Рому", а затем перейти в другую команду, где будет больше игровой практики.

Довбик почти не играет после травмы

После повреждения украинец пропустил матчи сборной. Вернувшись в тренировочный процесс, он сыграл только один раз - вышел на замену в поединке против "Интера", который "Болонья" проиграла со счетом 1:3.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Украины.

Теги: Футбол Артем Довбик
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