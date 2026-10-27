Ястремская отыграла три матчбола и вырвала победу на старте турнира в Китае

Даяна Ястремская одержала волевую победу над американкой украинского происхождения Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 250 в Гуанчжоу. Одесситка уступила во втором сете и в третьем была в шаге от поражения, но сумела отыграть два брейка, а затем выиграть напряженный тайбрейк. Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

Ястремская спаслась после 2:5

Первый сет прошел в равной борьбе. Украинка сумела сделать решающий брейк в конце партии и закрыть со счетом 7:5.

Во втором сете Волынец перехватила инициативу. Американка дважды взяла подачу Ястремской и быстро довела партию до победы – 6:1.

Самая большая драма развернулась в решающем сете. Волынец вела 5:2 и имела два брейка, а затем получила возможность подать на матч. Ястремская отыгралась, сравняла счет, но сразу снова проиграла свою подачу.

Украинка не сломалась и вторично отыграла гейм на подаче соперницы, который мог завершить матч. В итоге победительницу определил тайбрейк.

Там Волынец трижды была в шаге от победы, но Ястремская отыграла все три матчбола. С четвертой попытки одесситка реализовала собственный матчбол и завершила поединок в свою пользу.

WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Кэти Волынец (США) – 7:5, 1:6, 7:6(7)

Сезон Даяны Ястремской

2026 для Ястремской составляется неровно, однако украинка имела несколько важных результатов. В мае она дошла до полуфинала турнира WTA 125 в Парме, а на "Уимблдоне" выиграла матч основной сетки. Осенью Ястремская вышла к третьему кругу WTA 1000 в Пекине, где одержала две победы подряд, а в Ухане победила Кристину Буксу, первую ракетку Испании. Эта победа стала для украинки пятой в сезоне над соперницей из топ-50.

Перед турниром в Гуанчжоу Ястремская находилась вне первой сотни рейтинга WTA, но успешно прошла квалификацию. Победа над Эмерсон Джонс в финале отбора позволила ей вернуться в топ-100 live-рейтинга.

Кто следующий

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Ястремска сыграет против представительницы Китая Хань Ши. Для выхода на следующую стадию украинцы понадобится еще одна победа на домашнем для соперницы турнире.