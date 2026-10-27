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Теннис 27 октября 2026 · 11:14

Ястремская отыграла три матчбола и вырвала победу на старте турнира в Китае

Украинская теннисистка одолела Кэти Волынец в трехсетовом матче и вышла во второй круг соревнований WTA 250 в Гуанчжоу
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Ястремская отыграла три матчбола и вырвала победу на старте турнира в Китае
Дайана Ястремская (фото: Getty Images)

Даяна Ястремская одержала волевую победу над американкой украинского происхождения Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 250 в Гуанчжоу. Одесситка уступила во втором сете и в третьем была в шаге от поражения, но сумела отыграть два брейка, а затем выиграть напряженный тайбрейк. Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Ястремская спаслась после 2:5

Первый сет прошел в равной борьбе. Украинка сумела сделать решающий брейк в конце партии и закрыть со счетом 7:5.

Во втором сете Волынец перехватила инициативу. Американка дважды взяла подачу Ястремской и быстро довела партию до победы – 6:1.

Самая большая драма развернулась в решающем сете. Волынец вела 5:2 и имела два брейка, а затем получила возможность подать на матч. Ястремская отыгралась, сравняла счет, но сразу снова проиграла свою подачу.

Украинка не сломалась и вторично отыграла гейм на подаче соперницы, который мог завершить матч. В итоге победительницу определил тайбрейк.

Там Волынец трижды была в шаге от победы, но Ястремская отыграла все три матчбола. С четвертой попытки одесситка реализовала собственный матчбол и завершила поединок в свою пользу.

WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Кэти Волынец (США) – 7:5, 1:6, 7:6(7)

Сезон Даяны Ястремской

2026 для Ястремской составляется неровно, однако украинка имела несколько важных результатов. В мае она дошла до полуфинала турнира WTA 125 в Парме, а на "Уимблдоне" выиграла матч основной сетки. Осенью Ястремская вышла к третьему кругу WTA 1000 в Пекине, где одержала две победы подряд, а в Ухане победила Кристину Буксу, первую ракетку Испании. Эта победа стала для украинки пятой в сезоне над соперницей из топ-50.

Перед турниром в Гуанчжоу Ястремская находилась вне первой сотни рейтинга WTA, но успешно прошла квалификацию. Победа над Эмерсон Джонс в финале отбора позволила ей вернуться в топ-100 live-рейтинга.

Кто следующий

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Ястремска сыграет против представительницы Китая Хань Ши. Для выхода на следующую стадию украинцы понадобится еще одна победа на домашнем для соперницы турнире.

Ранее Дарья Лопатецкая стала чемпионкой турнира ITF W15 в чешских Карловых Варах .

Теги: Теннис Даяна Ястремская
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