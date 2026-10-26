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Теннис 26 октября 2026 · 14:58

Первый трофей за семь лет: Лопатецкая отыграла пять матчболов в финале в Чехии

Украинка спаслась во втором сете финала и завоевала шестой одиночный трофей в карьере
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый трофей за семь лет: Лопатецкая отыграла пять матчболов в финале в Чехии
Лопатецкая вернулась к соревнованиям после паузы в два года (Фото: darialopatetska, Instagram)

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала чемпионкой турнира ITF W15 в чешских Карловых Варах. В финале она отыграла пять матчболов и победила Екатерину Заичкову в трех сетах.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Лопатецкая спаслась после разгромного первого сета

Соперницей Лопатецкой в Карловых Варах стала 16-летняя представительница Чехии Катержина Заичкова, не имеющая рейтинга WTA. Украинка проиграла первый сет со счетом 0:6, однако сумела переломить ход матча.

На тай-брейке второй партии Лопатецкая отыграла пять матчболов, после чего выиграла сет. В решающей партии украинская теннисистка довела дело до победы.

Поединок длился 2 часа 11 минут. Лопатецкая выполнила один эйс, допустила 12 двойных ошибок и реализовала шесть из 12 брейкпойнтов. Ее соперница подала навылет трижды, совершила девять двойных ошибок и использовала семь из девяти шансов на брейк.

WTT W15, Карловы Вары, Чехия. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина) – Катержина Заичкова (Чехия) – 0:6, 7:6(12), 6:3

Первый титул более семи лет

Для 23-летней украинки это шестой одиночный титул ITF World Tennis Tour в карьере. Она завоевала его в своем десятом финале и прервала серию из четырех поражений в решающих матчах.

В последний раз Лопатецкая выигрывала турнир в марте 2019 года - тогда она стала чемпионкой соревнований W25 в японском Ниши-Тамме. В 2026 году украинка во второй раз досталась финалу. В сентябре она боролась за титул на турнире W15 в румынском Брашове, но уступила местной теннисистке Алесии Бряз.

Возвращение к соревнованиям

Лопатецкая вернулась к профессиональному теннису в августе 2026 года после перерыва продолжительностью более двух лет. Первым турниром после возвращения стали соревнования W15 в финском Гямеэнлинне, где украинка дошла до четвертьфинала.

За победу в Чехии Дарья получит 15 рейтинговых очков WTA и 2352 доллара призовых.

Ранее мы сообщали, что Дария Снигур сенсационно вылетела со старта турнира WTA 250 в Гуанчжоу в статусе первой сеяной.

Теги: Теннис
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