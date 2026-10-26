Перший трофей за сім років: Лопатецька відіграла п’ять матчболів у фіналі в Чехії

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька стала чемпіонкою турніру ITF W15 у чеських Карлових Варах. У фіналі вона відіграла п’ять матчболів і перемогла Катержину Заїчкову в трьох сетах.

Лопатецька врятувалася після розгромного першого сету

Суперницею Лопатецької в Карлових Варах стала 16-річна представниця Чехії Катержина Заїчкова, яка не має рейтингу WTA. Українка програла перший сет із рахунком 0:6, однак зуміла переломити перебіг матчу.

На тай-брейку другої партії Лопатецька відіграла п’ять матчболів, після чого виграла сет. У вирішальній партії українська тенісистка довела справу до перемоги.

Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин. Лопатецька виконала один ейс, припустилася 12 подвійних помилок і реалізувала шість із 12 брейкпойнтів. Її суперниця подала навиліт тричі, зробила дев’ять подвійних помилок і використала сім із дев’яти шансів на брейк.

WTT W15, Карлові Вари, Чехія. Фінал

Дар'я Лопатецька (Україна) - Катержина Заїчкова (Чехія) - 0:6, 7:6(12), 6:3

Перший титул за понад сім років

Для 23-річної українки це шостий одиночний титул ITF World Tennis Tour у кар’єрі. Вона здобула його у своєму десятому фіналі та перервала серію з чотирьох поразок у вирішальних матчах.

Востаннє Лопатецька вигравала турнір у березні 2019-го року - тоді вона стала чемпіонкою змагань W25 у японському Ніші-Тамі. У 2026-му році українка вдруге дісталася фіналу. У вересні вона боролася за титул на турнірі W15 у румунському Брашові, але поступилася місцевій тенісистці Алесії Бряз.

Повернення до змагань

Лопатецька повернулася до професійного тенісу в серпні 2026-го року після перерви тривалістю понад два роки. Першим турніром після повернення стали змагання W15 у фінському Гямеенлінні, де українка дійшла до чвертьфіналу.

За перемогу в Чехії Дар’я отримає 15 рейтингових очок WTA та 2352 долари призових.