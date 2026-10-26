rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 26 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Перший трофей за сім років: Лопатецька відіграла п’ять матчболів у фіналі в Чехії
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 26 жовтня 2026 · 14:58

Перший трофей за сім років: Лопатецька відіграла п’ять матчболів у фіналі в Чехії

Українка врятувалася у другому сеті фіналу і здобула шостий одиночний трофей у кар’єрі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший трофей за сім років: Лопатецька відіграла п’ять матчболів у фіналі в Чехії
Лопатецька повернулась до змагань після паузи в два роки (Фото: darialopatetska, Instagram)

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька стала чемпіонкою турніру ITF W15 у чеських Карлових Варах. У фіналі вона відіграла п’ять матчболів і перемогла Катержину Заїчкову в трьох сетах.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Лопатецька врятувалася після розгромного першого сету

Суперницею Лопатецької в Карлових Варах стала 16-річна представниця Чехії Катержина Заїчкова, яка не має рейтингу WTA. Українка програла перший сет із рахунком 0:6, однак зуміла переломити перебіг матчу.

На тай-брейку другої партії Лопатецька відіграла п’ять матчболів, після чого виграла сет. У вирішальній партії українська тенісистка довела справу до перемоги.

Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин. Лопатецька виконала один ейс, припустилася 12 подвійних помилок і реалізувала шість із 12 брейкпойнтів. Її суперниця подала навиліт тричі, зробила дев’ять подвійних помилок і використала сім із дев’яти шансів на брейк.

WTT W15, Карлові Вари, Чехія. Фінал

Дар'я Лопатецька (Україна) - Катержина Заїчкова (Чехія) - 0:6, 7:6(12), 6:3

Перший титул за понад сім років

Для 23-річної українки це шостий одиночний титул ITF World Tennis Tour у кар’єрі. Вона здобула його у своєму десятому фіналі та перервала серію з чотирьох поразок у вирішальних матчах.

Востаннє Лопатецька вигравала турнір у березні 2019-го року - тоді вона стала чемпіонкою змагань W25 у японському Ніші-Тамі. У 2026-му році українка вдруге дісталася фіналу. У вересні вона боролася за титул на турнірі W15 у румунському Брашові, але поступилася місцевій тенісистці Алесії Бряз.

Повернення до змагань

Лопатецька повернулася до професійного тенісу в серпні 2026-го року після перерви тривалістю понад два роки. Першим турніром після повернення стали змагання W15 у фінському Гямеенлінні, де українка дійшла до чвертьфіналу.

За перемогу в Чехії Дар’я отримає 15 рейтингових очок WTA та 2352 долари призових.

Раніше ми повідомляли, що Дарія Снігур сенсаційно вилетіла зі старту турніру WTA 250 у Гуанчжоу в статусі першої сіяної.

Теги: Теніс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Мбаппе, Ямаль чи Кейн: де і коли дивитися вручення "Золотого м'яча" Мбаппе, Ямаль чи Кейн: де і коли дивитися вручення "Золотого м'яча" Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"