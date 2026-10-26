Снігур сенсаційно вилетіла зі старту WTA 250 у Гуанчжоу в статусі першої сіяної

Українська тенісистка Дарія Снігур завершила виступи на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу вже в першому колі. Перша сіяна змагань програла угорці Анні Бондар в двох сетах.

Як Снігур програла

У першій партії Снігур поступалася з брейком уже за рахунку 1:3. Українка скоротила відставання до 4:5, однак у вирішальному геймі на своїй подачі знову програла.

У другому сеті Бондар швидко захопила перевагу, повівши 3:0. Снігур не змогла відігратися та завершила матч після 1 години 16 хвилин на корті.

Турнір WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 фіналу

Дарія Снігур (Україна) - Анна Бондар (Угорщина) - 4:6, 2:6

Статистика та історія протистояння

Попри те, що Бондар влучила першою подачею лише у 47% випадків, угорка виконала вісім ейсів. За кількістю активно виграних м’ячів вона також суттєво переважила українку - 22:12.

Це вже друга перемога Бондар над Снігур в очних зустрічах. У серпні 2020-го року угорка також здолала українку в двох сетах на турнірі в Празі. Для Снігур ця поразка стала третьою поспіль на турнірах. Востаннє українка перемагала в Ухані, коли здолала бельгійку Елізе Мертенс.

Хто ще представляє Україну в Гуанчжоу

Після вильоту Снігур єдиною українкою в основній сітці турніру залишилася Даяна Ястремська. Вона подолала кваліфікацію та в першому колі зіграє проти восьмої сіяної американки Кеті Волинець.

Попри невдалий виступ у Гуанчжоу, Снігур зберегла найкращу позицію у своїй кар’єрі в рейтингу WTA - 40-те місце у світі.