rbc.ua
UA | RU
Субота, 24 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Стародубцева й Олійникова продовжили невдалі серії та вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 24 жовтня 2026 · 12:47

Стародубцева й Олійникова продовжили невдалі серії та вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо

Юлія поступилась "нейтральній" білорусці в двох сетах, а Олександра поступилась господарці турніру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Стародубцева й Олійникова продовжили невдалі серії та вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо
Олійникова поступилась суперниці в двох сетах (Фото: _drones4ua.org_, Instagram)

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова завершили виступи у кваліфікації турніру WTA 500 у Токіо. Обидві програли свої матчі півфінального раунду відбору.

Про перебіг та результат матчів розповідає Sport RBC.UA.

Стародубцева поступилася Соснович

Юлія Стародубцева програла "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович в зучтрічі, яка тривала 1 годину 59 хвилин. Вона завершилася в двох сетах перемогою білоруски.

У першому сеті Стародубцева мала перевагу на старті, однак після програного шостого гейму суперниця перехопила ініціативу та виграла партію. У другому сеті українка вела 5:4, проте не змогла втримати перевагу. Соснович виграла три гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

За поєдинок Стародубцева не виконала жодної подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. У Соснович - три ейси та три подвійні помилки.

Для українки це четверта поразка поспіль у Турі. Востаннє вона перемагала 4 вересня, коли в першому колі US Open здолала гречанку Марію Саккарі.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації

Юлія Стародубцева (Україна) - Олександра Соснович (-) - 4:6, 5:7

Олійникова програла японці Хонтамі

Інша українська тенісистка Олександра Олійникова поступилась представниці Японії Маї Хонтамі. Матч тривав 1 годину 9 хвилин і також завершився в двох сетах.

Олійникова виконала три подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. Українка програла третій матч поспіль. Нещодавно вона поступилася американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турніру WTA 250 в Осаці.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації

Олександра Олійникова (Україна) - Маї Хонтама (Японія) - 3:6, 1:6

Раніше ми повідомляли, що 15-річна українка не змогла повторити успіх Костюк і Снігур на Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс
Головні матчі
УПЛ 24 жовтня 13:00
Лівий Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 жовтня 13:00
Епіцентр - : - Харків
АПЛ 24 жовтня 14:30
Астон Вілла - : - Манчестер Сіті
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Поразка від "Кудрівки", пенальті з "Поліссям" та цілі в УПЛ: інтерв'ю Віталія Дахновського Поразка від "Кудрівки", пенальті з "Поліссям" та цілі в УПЛ: інтерв'ю Віталія Дахновського "Соколи" дотиснули "Говерлу" в овертаймі, пʼята перемога "Київ-Баскета": результати української Суперліги "Соколи" дотиснули "Говерлу" в овертаймі, пʼята перемога "Київ-Баскета": результати української Суперліги "В Еліни є свої битви": Монфіс уперше прокоментував розрив зі Світоліною "В Еліни є свої битви": Монфіс уперше прокоментував розрив зі Світоліною
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст