Стародубцева й Олійникова продовжили невдалі серії та вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова завершили виступи у кваліфікації турніру WTA 500 у Токіо. Обидві програли свої матчі півфінального раунду відбору.

Стародубцева поступилася Соснович

Юлія Стародубцева програла "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович в зучтрічі, яка тривала 1 годину 59 хвилин. Вона завершилася в двох сетах перемогою білоруски.

У першому сеті Стародубцева мала перевагу на старті, однак після програного шостого гейму суперниця перехопила ініціативу та виграла партію. У другому сеті українка вела 5:4, проте не змогла втримати перевагу. Соснович виграла три гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

За поєдинок Стародубцева не виконала жодної подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. У Соснович - три ейси та три подвійні помилки.

Для українки це четверта поразка поспіль у Турі. Востаннє вона перемагала 4 вересня, коли в першому колі US Open здолала гречанку Марію Саккарі.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації

Юлія Стародубцева (Україна) - Олександра Соснович (-) - 4:6, 5:7

Олійникова програла японці Хонтамі

Інша українська тенісистка Олександра Олійникова поступилась представниці Японії Маї Хонтамі. Матч тривав 1 годину 9 хвилин і також завершився в двох сетах.

Олійникова виконала три подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. Українка програла третій матч поспіль. Нещодавно вона поступилася американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турніру WTA 250 в Осаці.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації

Олександра Олійникова (Україна) - Маї Хонтама (Японія) - 3:6, 1:6