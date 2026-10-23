За крок до півфіналу: 15-річна українка не повторила успіх Костюк і Снігур на Підсумковому турнірі

15-річна одеситка Поліна Скляр завершила виступи на груповому етапі юніорського Підсумкового турніру World Tennis Tour Junior Finals-2026, який проходить у китайському Ченду. Попри яскравий старт, українська тенісистка не змогла кваліфікуватися до півфінальної стадії змагань.

Як Скляр виступила на груповому етапі

Поліна розпочала турнір із перемоги над американкою Дженей Престон. Українка поступилася в першому сеті, але зуміла переломити хід зустрічі та виграла з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

У другому матчі одеситка програла "нейтральній" Марії Макаровій у двох сетах – 2:6, 1:6. Ця поразка стала особливо прикрою з огляду на попередні зустрічі: цього року Скляр перемагала Макарову в чвертьфіналі юніорського Вімблдону.

У заключному поєдинку групи українка зустрілася з другою ракеткою світу серед юніорок, чешкою Яною Ковачковою. Цього разу Скляр не змогла нав'язати боротьбу суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 1:6.

За підсумками трьох матчів українка посіла третє місце у квартеті. До півфіналу вийшли Ковачкова та Макарова.

Боротьба за підсумкові позиції

24 жовтня, під час змагань, юна одеситка святкуватиме свій 16-й день народження. Вона не завершує виступи в Ченду, а продовжить боротьбу у стиковій сітці за 5–8-ме місця.

Нагадаємо, поточний сезон виявився проривним для Скляр: раніше цього року вона доходила до півфіналу юніорського Вімблдону, що стало її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Скляр стала лише третьою українською тенісисткою в історії, яка зіграла на юнацькому Підсумковому турнірі. Раніше на цих змаганнях виступали Марта Костюк і Дарія Снігур. Костюк здобула титул у 2017 році, а Снігур дісталася фіналу в 2019-му.