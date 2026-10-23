За крок до півфіналу: 15-річна українка не повторила успіх Костюк і Снігур на Підсумковому турнірі

15-річна одеситка Поліна Скляр завершила виступи на груповому етапі юніорського Підсумкового турніру World Tennis Tour Junior Finals-2026, який проходить у китайському Ченду. Попри яскравий старт, українська тенісистка не змогла кваліфікуватися до півфінальної стадії змагань.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Поліна розпочала турнір із перемоги над американкою Дженей Престон. Українка поступилася в першому сеті, але зуміла переломити хід зустрічі та виграла з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.
У другому матчі одеситка програла "нейтральній" Марії Макаровій у двох сетах – 2:6, 1:6. Ця поразка стала особливо прикрою з огляду на попередні зустрічі: цього року Скляр перемагала Макарову в чвертьфіналі юніорського Вімблдону.
У заключному поєдинку групи українка зустрілася з другою ракеткою світу серед юніорок, чешкою Яною Ковачковою. Цього разу Скляр не змогла нав'язати боротьбу суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 1:6.
За підсумками трьох матчів українка посіла третє місце у квартеті. До півфіналу вийшли Ковачкова та Макарова.
24 жовтня, під час змагань, юна одеситка святкуватиме свій 16-й день народження. Вона не завершує виступи в Ченду, а продовжить боротьбу у стиковій сітці за 5–8-ме місця.
Нагадаємо, поточний сезон виявився проривним для Скляр: раніше цього року вона доходила до півфіналу юніорського Вімблдону, що стало її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.
Скляр стала лише третьою українською тенісисткою в історії, яка зіграла на юнацькому Підсумковому турнірі. Раніше на цих змаганнях виступали Марта Костюк і Дарія Снігур. Костюк здобула титул у 2017 році, а Снігур дісталася фіналу в 2019-му.
Раніше стало відомо, що Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася від престижного турніру.