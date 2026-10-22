Після розриву з Монфісом: Світоліна відмовилася від престижного турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в турнірі WTA 500 у Токіо. Рішення стало відомим після оголошення тенісистки про завершення шлюбу з французом Гаелем Монфісом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру .

Що відомо про відмову

Останні виступи на азійській серії турнірів дозволили українській спортсменці завчасно гарантувати собі місце серед учасниць WTA Finals. Оскільки головну задачу на осінню частину сезону виконано, Еліна вирішила взяти паузу та пропустити японські змагання, які пройдуть з 26 жовтня по 1 листопада.

До речі, востаннє Світоліна грала на токійському харді ще у 2016 році, коли змогла дійти до півфінальної стадії.

Світоліна виявилася не єдиною представницею еліти, яка відмовилася від поїздки до столиці Японії. Змагання також пропустять Іга Свьонтек, Джессіка Пегула та Марта Костюк, яка вирішила достроково завершити поточний рік.

Через масовий зняття зірок єдиною тенісисткою з першої десятки світового рейтингу в сітці турніру залишилася Єлєна Рибакіна.

Повернення до Каліфорнії за трофеєм

Повноцінне повернення української тенісистки на корт очікується вже на Підсумковому турнірі, який пройде з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (Каліфорнія, США).

Формат WTA Finals передбачає участь восьми найсильніших гравчинь світу за підсумками року. Спочатку вони виступлять у двох квартетах, з яких по дві найкращі тенісистки проб'ються до півфіналу.

Для Світоліної це буде особливе повернення на Підсумковий турнір. У 2018 році українка виграла WTA Finals, а в 2019-му зупинилася за крок від повторного тріумфу, діставшись фіналу.