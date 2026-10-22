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Теннис 22 октября 2026 · 14:25

После разрыва с Монфисом: Свитолина отказалась от престижного турнира

Первая ракетка Украины не сыграет в Токио
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После разрыва с Монфисом: Свитолина отказалась от престижного турнира
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в турнире WTA 500 в Токио. Решение стало известно после объявления теннисистки о завершении брака с французом Гаэлем Монфисом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.

Что известно об отказе

Последние выступления в азиатской серии турниров позволили украинской спортсменке досрочно гарантировать себе место среди участниц WTA Finals. Поскольку главная задача на осеннюю часть сезона выполнена, Элина решила взять паузу и пропустить японские соревнования, которые пройдут с 26 октября по 1 ноября.

К слову, в последний раз Свитолина играла на хардовых кортах Токио еще в 2016 году, когда смогла дойти до полуфинала.

Свитолина оказалась не единственной представительницей элиты, отказавшейся от поездки в столицу Японии. Соревнования также пропустят Ига Свентек, Джессика Пегула и Марта Костюк, которая решила досрочно завершить нынешний сезон.

Из-за массового снятия звезд единственной теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга в сетке турнира осталась Елена Рыбакина.

Возвращение в Калифорнию за трофеем

Полноценное возвращение украинской теннисистки на корт ожидается уже на Итоговом турнире, который пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).

Формат WTA Finals предусматривает участие восьми сильнейших теннисисток мира по итогам года. Сначала они выступят в двух группах по четыре участницы, из которых по две лучшие теннисистки пробьются в полуфинал.

Для Свитолиной это будет особенное возвращение на Итоговый турнир. В 2018 году украинка выиграла WTA Finals, а в 2019-м остановилась в шаге от повторного триумфа, дойдя до финала.

Ранее Гаэль Монфис рассказал, как будет жить без Свитолиной и тенниса.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
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