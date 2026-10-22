Після Світоліної і тенісу: Монфіс розповів як житиме далі

Колишній чоловік Еліни Світоліної – відомий французький тенісист Гаель Монфіс поділився планами на своє майбутнє після відходу з великого спорту та розповів про новий етап життя.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TNT Sports .

Що робитиме Монфіс

Французький тенісист розповів, що наступного року розпочне роботу у сфері управління капіталом у швейцарській компанії. За його словами, контракт уже підписаний, тож після завершення спортивної кар'єри він зосередиться на новій професії.

"Новий розділ почнеться наступного року. Я працюватиму у фінансах. Я вже підписав контракт на роботу в швейцарській компанії", - розповів француз.

Чи залишиться у тенісі

Попри зміну професійного напрямку, француз не збирається повністю віддалятися від тенісу. Він наголосив, що продовжить стежити за спортом, який залишається важливою частиною його життя.

"Я завжди стежитиму за тенісом, бо люблю цей спорт. Думаю, принаймні наступного року я не займатимуся тенісом надто багато, але я буду поруч, хоч і стану більше фінансистом", - додав спортсмен.

Кар'єра Гаеля Монфіса

Гаель Монфіс розпочав професійну кар'єру тенісиста у 2004 році. Він – колишня шоста ракетка світу та переможець 13 турнірів ATP в одиночному розряді. За свою тривалу кар'єру він здобув майже 600 перемог.

У його активі два півфінали турнірів Гренд Слем – Ролан Гаррос (2008) та US Open (2016), а також два фінали Кубка Девіса у складі збірної Франції (2010, 2014).