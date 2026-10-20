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Теніс 20 жовтня 2026 · 10:57

Справжні причини розриву: Світоліна зробила нову відверту заяву про Монфіса

Еліна наголосила, що на її рішення вплинули різні обставини
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Справжні причини розриву: Світоліна зробила нову відверту заяву про Монфіса
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала повторне звернення щодо розлучення зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Спортсменка вирішила детальніше пояснити мотиви свого рішення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Переосмислення цінностей та зміна пріоритетів

Світоліна зазначила, що міжнародна аудиторія не до кінця зрозуміла її попередній допис, сприйнявши війну як єдиний фактор розриву.

За словами тенісистки, це була лише одна із багатьох причин. Живучи понад чотири з половиною роки у реаліях повномасштабної війни, вона зазнала глибокої трансформації, що змусило її повністю переглянути власні цінності та бачення майбутнього.

Українка зізналася, що в певний момент усвідомила: вона більше не хоче продовжувати жити життям, у якому не почувалася по-справжньому щасливою. Ухвалення цього рішення виявилося для неї надзвичайно складним випробуванням.

"У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу продовжувати жити життям, у якому я не була по-справжньому щасливою. І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто", - написала Світоліна.

Еліна виступила на захист Гаеля

Світоліна підкреслила, що й надалі любить та поважає Монфіса як людину, і саме чесність перед ним і перед собою спонукала її зробити цей крок.

Вона також звернула увагу на те, що після рішення француза достроково завершити спортивну кар'єру на тлі сімейних проблем, на його адресу пролунало чимало несправедливих звинувачень.

Тенісистка закликала вболівальників та пресу поставитися до них із добротою та розумінням, наголосивши, що обоє переживають складний період у житті.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна гарантувала участь у Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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