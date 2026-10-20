Настоящие причины разрыва: Свитолина сделала новое откровенное заявление о Монфисе

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки .

Переосмысление ценностей и смена приоритетов

Свитолина отметила, что международная аудитория не до конца поняла ее предыдущий пост, восприняв войну как единственный фактор разрыва.

По словам теннисистки, это была лишь одна из многих причин. Прожив более четырех с половиной лет в условиях полномасштабной войны, она пережила глубокую трансформацию, которая заставила ее полностью пересмотреть собственные ценности и взгляды на будущее.

Украинка призналась, что в определенный момент осознала: она больше не хочет продолжать жить жизнью, в которой не чувствовала себя по-настоящему счастливой. Принятие этого решения стало для нее чрезвычайно сложным испытанием.

"В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу продолжать жить жизнью, в которой я не была по-настоящему счастливой. И поверьте, принять это решение было совсем непросто", - написала Свитолина.

Элина выступила в защиту Гаэля

Свитолина подчеркнула, что по-прежнему любит и уважает Монфиса как человека, и именно честность по отношению к нему и к самой себе побудила ее сделать этот шаг.

Она также обратила внимание на то, что после решения француза досрочно завершить спортивную карьеру на фоне семейных проблем в его адрес прозвучало немало несправедливых обвинений.

Теннисистка призвала болельщиков и прессу отнестись к ним с добротой и пониманием, подчеркнув, что оба переживают сложный период в жизни.