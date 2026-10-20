Развод со Свитолиной: Монфис шокировал радикальным решением о завершении карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил профессиональную карьеру, хотя планировал провести прощальные турниры на домашних кортах. На его решение повлияли личные обстоятельства, связанные с разрывом отношений с Элиной Свитолиной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на L'Equipe .

Радикальное решение француза

Сезон-2026 стал заключительным в карьере 40-летнего французского спортсмена. В октябре он официально получил статус игрока, завершившего выступления, что подтвердили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе. В результате Монфис автоматически потерял право участвовать в турнирах серии ATP.

Изначальный план предусматривал, что французский теннисист проведет прощальные турниры перед домашними трибунами – в Лионе и на парижском "Мастерсе". Однако эти выступления отменили. Главная причина – желание избежать излишней публичности и повышенного внимания прессы на фоне разрыва с Элиной Свитолиной.

Возможное появление Гаэля на корте ожидается лишь в декабре в Женеве. Там планируется выставочный гала-вечер по случаю завершения карьеры другого выдающегося теннисиста – швейцарца Стэна Вавринки.

Что известно о расставании

О завершении брака Свитолина объявила в Instagram в понедельник, 19 октября. Украинская теннисистка также рассказала о влиянии войны на свое эмоциональное состояние и отношения с французом.

Свитолина и Монфис поженились в 2021 году после двух лет отношений. В октябре 2022-го у супругов родилась дочь Скай.

В 2026 году Свитолина и Монфис впервые сыграли в паре на официальном уровне, дойдя до полуфинала в миксте на Открытом чемпионате США.