rbc.ua
UA | RU
Среда, 14 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Гарантировала участие в Итоговом турнире: Свитолина победила "нейтральную" россиянку в Ухане
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 14 октября 2026 · 11:01

Гарантировала участие в Итоговом турнире: Свитолина победила "нейтральную" россиянку в Ухане

Украинка одолела соперницу в трех сетах и установила личный рекорд сезона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Гарантировала участие в Итоговом турнире: Свитолина победила "нейтральную" россиянку в Ухане
Свитолина в четвертый раз вышла на Итоговый турнир (Фото: WTA. Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Элина Свитолина победила Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане. Благодаря этой победе украинка вышла в 1/8 финала и обеспечила себе место на WTA Finals.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Людмила Самсонова (-) – 6:2, 5:7, 6:2

Трудная победа над россиянкой

В первой партии Свитолина отыгралась после ранней потери подачи, перехватила инициативу и уверенно довела сет до победы со счетом 6:2. Второй сет развивался сложнее. Элина повела 3:1, однако Самсонова сумела отыграться. При счете 5:5 украинка не реализовала два матчбола, после чего проиграла собственную подачу и отдала партию – 5:7.

В решающем сете Свитолина снова захватила контроль над игрой. Украинка повела 5:1 и, несмотря на еще один выигранный Самсоновым гейм, завершила матч в свою пользу.

Личный рекорд и выход на WTA Finals

Победа над Самсоновой стала для Свитолиной 25-й на турнирах серии WTA 1000 в сезоне. Это лучший результат в ее карьере: предыдущий рекорд украинка установила в 2017 году, когда одержала 21 победу.

Также Элина продолжила поразительную серию: в этом сезоне она выиграла все 36 матчей, у которых забирала первый сет. Отдельное достижение – выход на Итоговый турнир WTA.

Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на этом турнире. Ранее она выступала на WTA Finals в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. В 2018 году украинка стала чемпионкой соревнований в Сингапуре, а в 2019-м дошла до финала в Шэньчжэне. Всего на предыдущих трех Итоговых чемпионатах Свитолина одержала 10 побед за три поражения.

С кем Свитолина сыграет в следующем раунде

Благодаря победе над Самсоновой украинская теннисистка пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане. В третьем круге ее соперницей станет победительница матча между американкой Кэти Волынец и представительницей Китая Ханью Гуо.

Для Свитолиной это шестое участие в соревнованиях в Ухане и первое с 2019 года. Тогда украинка остановилась на стадии четвертьфинала. Лучший результат Элины на этом турнире – полуфинал в 2014-м году.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк проиграла после месячной паузы и почти потеряла шансы на WTA Finals.

Теги: Теннис Элина Свитолина
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Виктор Хлус: "Если бы не встретил Лобановского, возможно, из меня и не вышло бы такого футболиста" Виктор Хлус: "Если бы не встретил Лобановского, возможно, из меня и не вышло бы такого футболиста" В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе Зубков против "горняков": где и когда смотреть матч "Шахтер" - АЕК в Лиге чемпионов Зубков против "горняков": где и когда смотреть матч "Шахтер" - АЕК в Лиге чемпионов
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор