rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 20 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Розлучення зі Світоліною: Монфіс шокував радикальним рішенням про завершення кар'єри
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 20 жовтня 2026 · 08:32

Розлучення зі Світоліною: Монфіс шокував радикальним рішенням про завершення кар'єри

Французький тенісист скасував прощальні турніри
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Розлучення зі Світоліною: Монфіс шокував радикальним рішенням про завершення кар'єри
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар'єру, хоча планував провести прощальні турніри на домашніх кортах. На його рішення вплинули особисті обставини, пов'язані з розривом стосунків з Еліною Світоліною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на L'Equipe.

Радикальне рішення француза

Сезон-2026 став заключним у кар'єрі 40-річного французького спортсмена. У жовтні він офіційно набув статусу гравця, який завершив виступи, що підтвердили у Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі. У результаті Монфіс автоматично втратив право змагатися на турнірах серії ATP.

Початковий план передбачав, що французький тенісист проведе свої прощальні турніри перед домашніми трибунами – в Ліоні та на паризькому "Мастерсі". Однак ці виступи скасували. Головна причина – бажання уникнути зайвої публічності та підвищеної уваги преси на тлі розриву з Еліною Світоліною.

Можлива поява Гаеля на корті очікується лише у грудні в Женеві. Там планується виставковий галавечір з нагоди завершення кар'єри іншого видатного тенісиста – швейцарця Стена Ваврінки.

Що відомо про розлучення

Про завершення шлюбу Світоліна оголосила в Instagram у понеділок, 19 жовтня. Українська тенісистка також розповіла про вплив війни на свій емоційний стан і стосунки з французом.

Світоліна та Монфіс одружилися у 2021 році після двох років стосунків. У жовтні 2022-го в подружжя народилася донька Скай.

У 2026 році Світоліна та Монфіс уперше зіграли в парі на офіційному рівні, дійшовши до півфіналу у міксті на Відкритому чемпіонаті США.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна гарантувала участь у Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Бондаренко вийшов на заміну та оформив дубль за "Аль-Ахлі": українець приніс команді перемогу Бондаренко вийшов на заміну та оформив дубль за "Аль-Ахлі": українець приніс команді перемогу Кошляк назвав головні проблеми українських дзюдоїстів під час війни: "Це тисне на них" Кошляк назвав головні проблеми українських дзюдоїстів під час війни: "Це тисне на них" Офіційно: чоловіча збірна України з волейболу зіграє на чемпіонаті світу-2027 Офіційно: чоловіча збірна України з волейболу зіграє на чемпіонаті світу-2027
Точки зору
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна