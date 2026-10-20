Розлучення зі Світоліною: Монфіс шокував радикальним рішенням про завершення кар'єри

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар'єру, хоча планував провести прощальні турніри на домашніх кортах. На його рішення вплинули особисті обставини, пов'язані з розривом стосунків з Еліною Світоліною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на L'Equipe .

Радикальне рішення француза

Сезон-2026 став заключним у кар'єрі 40-річного французького спортсмена. У жовтні він офіційно набув статусу гравця, який завершив виступи, що підтвердили у Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі. У результаті Монфіс автоматично втратив право змагатися на турнірах серії ATP.

Початковий план передбачав, що французький тенісист проведе свої прощальні турніри перед домашніми трибунами – в Ліоні та на паризькому "Мастерсі". Однак ці виступи скасували. Головна причина – бажання уникнути зайвої публічності та підвищеної уваги преси на тлі розриву з Еліною Світоліною.

Можлива поява Гаеля на корті очікується лише у грудні в Женеві. Там планується виставковий галавечір з нагоди завершення кар'єри іншого видатного тенісиста – швейцарця Стена Ваврінки.

Що відомо про розлучення

Про завершення шлюбу Світоліна оголосила в Instagram у понеділок, 19 жовтня. Українська тенісистка також розповіла про вплив війни на свій емоційний стан і стосунки з французом.

Світоліна та Монфіс одружилися у 2021 році після двох років стосунків. У жовтні 2022-го в подружжя народилася донька Скай.

У 2026 році Світоліна та Монфіс уперше зіграли в парі на офіційному рівні, дійшовши до півфіналу у міксті на Відкритому чемпіонаті США.